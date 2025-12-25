قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود "اليوم الخميس" طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

أهم الظواهر الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد - في بيان - إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وكذلك شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية؛ أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 21 10
بنهــــا 20 11 
دمنهور 20 11
وادى النطرون 21 09
كفر الشيخ 20 10
بلطيم 19 11
المنصورة 21 11 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 20 10
طنطا 20 10
دمياط 20 12
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 22 10
السويس 21 10
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 24 11
نخل 19 06
كاترين 15 02
الطور 23 11
طابا 21 10
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 25 15
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 08
رأس غارب 25 13
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
الشلاتين 26 19
حلايب 24 19
أبو رماد 25 19
مرسى حميرة 25 18
أبرق 26 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 22 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 09
قنا 25 09 
الأقصر 26 10
أسوان 26 14
الوادي الجديد 23 07
أبوسمبل 25 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 29 21
المدينة 25 16 
الرياض 19 10
المنامة 23 16
أبوظبي 26 19
الدوحة 24 18
الكويت 19 10
دمشق 13 00
بيروت 21 14
عمان 16 04
القدس 15 05
غزة 21 14
بغداد 21 08
مسقط 24 20
صنعاء 22 07
الخرطوم 35 22
طرابلس 19 11
تونس 17 10
الجزائر 14 06
الرباط 16 09
نواكشوط 27 14

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 04
إسطنبول 14 07
إسلام آباد 19 08
نيودلهي 19 11
جاكرتا 31 24
بكين 02 08-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 14 08 
أثينا 17 08 
روما 15 07
باريس 03 02-
مدريد 07 01-
برلين 02- 07-
لندن 06 02
مونتريال 04- 17-
موسكو 01 03- 
نيويورك 07 04-
واشنطن 12 01-
أديس أبابا 22 12

