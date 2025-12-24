قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد تُطلق إنذارا: شبورة مائية كثيفة تضرب شمال البلاد والقاهرة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء
قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح أحيانآ على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 20 10
بنهــــا 20 11 
دمنهور 20 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 18 11 
المنصورة 20 11 
الزقازيق 20 12 
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر 23 10
نخل 19 06
كاترين 15 02
الطور 23 13
طابا 21 10
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 14 
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 20 11
السلوم 18 10
سيوة 19 08
رأس غارب 23 12
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 27 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
مرسى حميرة 25 16
أبرق 26 16
جبل علبة 24 15 
رأس حدربة 24 15
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 21 07
أسيوط 22 08
سوهاج 24 09
قنا 25 09 
الأقصر 26 10
أسوان 27 14
الوادي الجديد 24 07
أبوسمبل 26 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 30 22
المدينة المنورة 28 16 
الرياض 22 10
المنامة 22 17
أبوظبي 25 17
الدوحة 23 17
الكويت 22 11
دمشق 12 02
بيروت 20 14
عمان 15 05
القدس 14 06
غزة 20 13
بغداد 20 08
مسقط 24 18
صنعاء 23 07
الخرطوم 35 22
طرابلس 17 10
تونس 18 08
الجزائر 13 08
الرباط 16 10
نواكشوط 25 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 10 02
إسطنبول 14 09
إسلام آباد 21 08
نيودلهي 20 10
جاكرتا 31 25
بكين 05 03-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 10 05 
أثينا 15 09 
روما 13 06
باريس 06 01
مدريد 10 02
برلين 02 03-
لندن 06 03
مونتريال 05- 08-
موسكو 03- 11- 
نيويورك 03 02
واشنطن 08 03
أديس أبابا 24 11

