السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء

حنان توفيق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتنشط رياح أحيانآ على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 20 10
بنهــــا 20 11
دمنهور 20 11
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 18 11
المنصورة 20 11
الزقازيق 20 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر 23 10
نخل 19 06
كاترين 15 02
الطور 23 13
طابا 21 10
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 14
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 20 11
السلوم 18 10
سيوة 19 08
رأس غارب 23 12
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
شلاتين 27 16
حلايب 24 16
أبو رماد 25 15
مرسى حميرة 25 16
أبرق 26 16
جبل علبة 24 15
رأس حدربة 24 15
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 21 07
أسيوط 22 08
سوهاج 24 09
قنا 25 09
الأقصر 26 10
أسوان 27 14
الوادي الجديد 24 07
أبوسمبل 26 14

شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة خبراء هيئة الأرصاد طقس مائل للدفء القاهرة الكبرى

