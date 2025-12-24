قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود “غدًا الخميس” طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان اليوم الأربعاء، إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وكذلك شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

تحذيرات عاجلة في الرياض:ر أمطار غزيرة تقترب والجهات المختصة ترفع حالة التأهب القصوى

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر 

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود شفط مياه الأمطار من شوارع المدينة

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 09

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 24 11

نخل 19 06

كاترين 15 02

الطور 23 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 25 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 25 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

الشلاتين 26 19

حلايب 24 19

أبو رماد 25 19

مرسى حميرة 25 18

أبرق 26 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 14

الوادي الجديد 23 07

أبو سمبل 25 13

كسح مياه الأمطار الغزيرة بشوارع الغربية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 29 21

المدينة 25 16

الرياض 19 10

المنامة 23 16

أبوظبي 26 19

الدوحة 24 18

الكويت 19 10

دمشق 13 00

بيروت 21 14

عمان 16 04

القدس 15 05

غزة 21 14

بغداد 21 08

مسقط 24 20

صنعاء 22 07

الخرطوم 35 22

طرابلس 19 11

تونس 17 10

الجزائر 14 06

الرباط 16 09

نواكشوط 27 14

موجة أمطار شديدة تضرب محافظة دمياط

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 09 04

إسطنبول 14 07

إسلام آباد 19 08

نيودلهي 19 11

جاكرتا 31 24

بكين 02 08-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 14 08

أثينا 17 08

روما 15 07

باريس 03 02-

مدريد 07 01-

برلين 02- 07-

لندن 06 02

مونتريال 04- 17-

موسكو 01 03-

نيويورك 07 04-

واشنطن 12 01-

أديس أبابا 22 12

الطقس الطقس غدا حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

