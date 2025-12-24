قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وعمان تعززان الشراكة الاقتصادية.. تكامل صناعي ولوجستي واستثمارات جديدة تربط المناطق الصناعية بالموانئ العمانية
انخفاض النمو السكاني.. نائب وزير الصحة: واجهنا الإنجاب غير المخطط له بوسائل آمنة
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال
وزير الكهرباء: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة
محمد إمام ينجو من إصابة بالغة أثناء تصوير مسلسل الكينج.. شاهد
تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد
وزير الكهرباء يزور منجمًا للخامات ومصنعًا لاستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو
أخطر 6 ساعات.. الأرصاد تحذر من أول أيام الشتاء في مصر
أجمل الظواهر الفلكية وذروة شهب الدبيات 2025 في سماء مصر والوطن العربي.. تفاصيل
تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم
شديد البرودة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برودة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الفترة المقبلة| فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج “صباح البلد” توقعات الأرصاد الجوية بأن يشهد طقس مصر خلال الفترة من الخميس 25 ديسمبر حتى الاثنين 29 ديسمبر 2025 برودة شديدة صباحًا وليلاً، مع دفء نسبي نهارًا على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمال كثافتها في بعض المناطق. 

كما يتوقع نشاط للرياح على فترات متقطعة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وتوخي الحذر أثناء القيادة خلال أوقات الشبورة.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 11-12° والعظمى 20-21°

السواحل الشمالية: الصغرى 11-12° والعظمى 22-24°

شمال الصعيد: الصغرى 10-11° والعظمى 19-20°

جنوب الصعيد: الصغرى 6-11° والعظمى 20-26°

