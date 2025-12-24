أجواء شديدة البرودة وشبورة صباحية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأربعاء 24 ديسمبر 2025، طقسًا شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، على أن يكون مائلًا للدفء نهارًا، ثم يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تكون شبورة مائية في الفترة من الثالثة وحتى التاسعة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف غير مؤثر

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف من الأمطار على فترات متقطعة، دون أن يؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24-12-2025

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 12 – العظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 – العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 10 – العظمى 20

بنها: الصغرى 11 – العظمى 20

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 11 / 20

كفر الشيخ: 11 / 19

المنصورة: 11 / 20

الزقازيق: 12 / 20

طنطا وشبين الكوم: 11 / 20

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 11 / 21

دمياط: 12 / 20

بورسعيد: 13 / 21

مطروح: 10 / 20

السلوم: 10 / 18

سيوة: 8 / 19

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 11 / 21

السويس: 11 / 21

العريش: 10 / 21

رفح: 9 / 20

جنوب سيناء

سانت كاترين: 2 / 15

شرم الشيخ: 16 / 25

رأس سدر: 10 / 23

الطور: 13 / 23

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 14 / 24

مرسى علم: 14 / 25

شلاتين: 16 / 27

شمال الصعيد

الفيوم: 10 / 21

بني سويف: 10 / 21

المنيا: 7 / 21

جنوب الصعيد

أسيوط: 8 / 22

سوهاج: 9 / 24

قنا: 9 / 25

الأقصر: 10 / 26

أسوان: 14 / 27

الوادي الجديد: 7 / 24

أبو سمبل: 14 / 26