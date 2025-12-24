أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تشهد أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، على البلاد يشهد شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس اليوم، ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 – الصغرى 12

مدن القناة: العظمى 20 – الصغرى 11

الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 11

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 – الصغرى 11

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 – الصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 – الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7

جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 12

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وتكون الرياح خلال الطقس اليوم، معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى بسرعات قد تصل إلى 30 كم/س.