قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
باق أسبوع.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بوتين يلتقي وزيري خارجية ودفاع سوريا في موسكو لبحث التعاون العسكري
ملابس البالة في مصر.. من طوق نجاة للمستهلك في زمن الغلاء إلى بوابة تهريب تضرب الصناعة الوطنية وتحرم الدولة من مليارات الجمارك
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
تردّد القنوات المجانية الناقلة لمباريات اليوم الأربعاء في كأس أمم أفريقيا 2025
النقل: ندرس مد الخط الرابع للمترو إلى ميدان الحصري استجابة لاحتياجات المنطقة
أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى
الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم
مزيد من الارتفاع .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات
كيف تعامل القانون مع جرائم نقل البيانات الشخصية لدولة أجنبية .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أجواء شديدة البرودة.. الطقس اليوم: سحب مُنخفضة تغطّي بعض المحافظات بينها القاهرة الكبرى

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تشهد أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الصباح الباكر وفترات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا.

الطقس اليوم في مصر 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، على البلاد يشهد شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 3 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق.

تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الطقس اليوم، ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 – الصغرى 12

مدن القناة: العظمى 20 – الصغرى 11

الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 11

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 – الصغرى 11

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 – الصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 – الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7

جنوب الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 12

وبالنسبة لحالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، والبحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

وتكون الرياح خلال الطقس اليوم، معتدلة على أغلب الأنحاء، تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى بسرعات قد تصل إلى 30 كم/س.

الطقس اليوم حالة الطقس درجات الحرارة اليوم حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان أشرف زكي

بعد واقعة ريهام عبدالغفور.. أشرف زكي: لن نتهاون مع أي إساءة للفنانين أو تشويه صورة مصر

مشغولات ذهبية

موجة صعود قوية.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. تحرك أسعار الدواجن في الأسواق

الفريق أول ركن محمد الحداد

بعد تحطم طائرته في تركيا.. قائد الجيش الليبي ينعى رئيس أركان حكومة «الدبيبة»

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

وزير التعليم

حافز التدريس .. وزير التعليم يكشف جهود تحسين رواتب المعلمين

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

حسام حسن

حسام حسن في ورطة أمام جنوب إفريقيا بسبب «مروان» و«تريزيجيه» | تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مقتل عنصرين من شرطة المرور في انفجار سيارة بموسكو

صورة أرشيفية

مساعد وزير التعليم العالي: الطالب الوافد رسالة مصر الثقافية وهدية حضارية للعالم

أرشيفية

استشاري صحة نفسية تكشف كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الإنسان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد