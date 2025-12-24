الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتحذر من الشبورة الصباحية

تشهد البلاد حالة من الاستقرار الجوي، مع بداية فصل الشتاء رسميًا، حيث تسود أجواء مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، مقابل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط تحذيرات من شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على الرؤية خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

أسبوع مستقر فى درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت الشتاء بشكل رسمي طبقا للحسابات الفلكية، مشيرا إلى أن هذا الأسبوع مستقر تماما، ودرجات الحرارة حول المعدل أو أعلي على بعض المناطق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الأجواء تميل للدفء نهارا ومشمسة على أغلب مناطق الجمهورية، وتصل الصغري على القاهرة الكبري ليلا إلى 12 درجة مئوية، ولكن مازالت شديدة البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وتسجل ما بين 6 إلى 7 درجات على شمال الصعيد.

وتابع أن هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر غدا، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 24-12-2025

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 12 – العظمى 21

العاصمة الإدارية: الصغرى 10 – العظمى 21

6 أكتوبر: الصغرى 10 – العظمى 20

بنها: الصغرى 11 – العظمى 20

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: 11 / 20

كفر الشيخ: 11 / 19

المنصورة: 11 / 20

الزقازيق: 12 / 20

طنطا وشبين الكوم: 11 / 20

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 11 / 21

دمياط: 12 / 20

بورسعيد: 13 / 21

مطروح: 10 / 20

السلوم: 10 / 18

سيوة: 8 / 19

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: 11 / 21

السويس: 11 / 21

العريش: 10 / 21

رفح: 9 / 20

جنوب سيناء

سانت كاترين: 2 / 15

شرم الشيخ: 16 / 25

رأس سدر: 10 / 23

الطور: 13 / 23

مدن البحر الأحمر

الغردقة: 14 / 24

مرسى علم: 14 / 25

شلاتين: 16 / 27

شمال الصعيد

الفيوم: 10 / 21

بني سويف: 10 / 21

المنيا: 7 / 21

جنوب الصعيد

أسيوط: 8 / 22

سوهاج: 9 / 24

قنا: 9 / 25

الأقصر: 10 / 26

أسوان: 14 / 27

الوادي الجديد: 7 / 24

أبو سمبل: 14 / 26