شتاء هادئ نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف تفاصيل طقس اليومين المقبلين

تشهد البلاد خلال اليومين الحاليين أجواءً شتوية مستقرة إلى حدٍّ كبير، في ظل سيطرة مرتفع جوي ساهم في اعتدال الطقس وزيادة فترات سطوع الشمس.

أجواء شتوية مستقرة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا تكون الأجواء شتوية مستقرة بشكل كبير، مع وجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد بشكل كبير على الأجواء المشمسة، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي أدت إلى إنخفاضات كبيرة فى الرؤية الأفقية، وهناك بعض الأماكان التي أنخفضت فيها الرؤية إلى 1000 متر، وتنتهي حتي الساعة ال9 أو ال10 صباحا.

قيم حول المعدلات الطبيعية

وتابعت أن قيم درجات الحرارة فى أغلب المحافظات حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، تحديدا فى القاهرة الكبري، وتكون ما بين ال21 إلى 22 درجة مئوية نهارا.

وأشارت إلى أن الطقس نهارا اليوم دافئ فى أغلب المحافظات، وتنخفض درجات الحرارة ليلا، والفارق بين الليل والنهار يتجاوز ال10 درجات فى بعض المحافظات، تحديدا فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة بشكل كبير.

فرص أمطار على تلك المناطق

وأوضحت بوجود فرص أمطار ضعيفة جدا لأمطار خفيفة فى بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 09

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 24 11

نخل 19 06

كاترين 15 02

الطور 23 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 25 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 25 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

الشلاتين 26 19

حلايب 24 19

أبو رماد 25 19

مرسى حميرة 25 18

أبرق 26 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 14

الوادي الجديد 23 07

أبوسمبل 25 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 29 21

المدينة 25 16

الرياض 19 10

المنامة 23 16

أبوظبي 26 19

الدوحة 24 18

الكويت 19 10

دمشق 13 00

بيروت 21 14

عمان 16 04

القدس 15 05

غزة 21 14

بغداد 21 08

مسقط 24 20

صنعاء 22 07

الخرطوم 35 22

طرابلس 19 11

تونس 17 10

الجزائر 14 06

الرباط 16 09

نواكشوط 27 14

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 09 04

إسطنبول 14 07

إسلام آباد 19 08

نيودلهي 19 11

جاكرتا 31 24

بكين 02 08-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 14 08

أثينا 17 08

روما 15 07

باريس 03 02-

مدريد 07 01-

برلين 02- 07-

لندن 06 02

مونتريال 04- 17-

موسكو 01 03-

نيويورك 07 04-

واشنطن 12 01-

أديس أبابا 22 12



