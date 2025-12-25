قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. محاكمة المتهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق
المرور يحسم الفوضى.. تعديلات جديدة لحماية المواطنين على الطرق| فيديو
أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2025 في مصر.. فيديو
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شتاء هادئ نهارًا وبرودة قاسية ليلًا.. الأرصاد تحذر من الشبورة وتكشف تفاصيل طقس اليومين المقبلين

الأرصاد
الأرصاد
هاجر ابراهيم

تشهد البلاد خلال اليومين الحاليين أجواءً شتوية مستقرة إلى حدٍّ كبير، في ظل سيطرة مرتفع جوي ساهم في اعتدال الطقس وزيادة فترات سطوع الشمس.

أجواء شتوية مستقرة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم وغدا تكون الأجواء شتوية مستقرة بشكل كبير، مع وجود إمتداد لمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، يساعد بشكل كبير على الأجواء المشمسة، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وحبس الرطوبة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية السريعة القريبة من المسطحات المائية، والتي أدت إلى إنخفاضات كبيرة فى الرؤية الأفقية، وهناك بعض الأماكان التي أنخفضت فيها الرؤية إلى  1000 متر، وتنتهي حتي الساعة ال9 أو ال10 صباحا.

قيم حول المعدلات الطبيعية

وتابعت أن قيم درجات الحرارة فى أغلب المحافظات حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، تحديدا فى القاهرة الكبري، وتكون ما بين ال21 إلى 22 درجة مئوية نهارا.

وأشارت إلى أن الطقس نهارا اليوم دافئ فى أغلب المحافظات، وتنخفض درجات الحرارة ليلا، والفارق بين الليل والنهار يتجاوز ال10 درجات فى بعض المحافظات، تحديدا فترة الليل المتأخر والصباح الباكر، وتكون الأجواء شديدة البرودة بشكل كبير.

فرص أمطار على تلك المناطق

وأوضحت بوجود فرص أمطار ضعيفة جدا لأمطار خفيفة فى بعض الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11
العاصمة الإدارية 21 10
6 أكتوبر 21 10
بنهــــا 20 11 
دمنهور 20 11
وادى النطرون 21 09
كفر الشيخ 20 10
بلطيم 19 11
المنصورة 21 11 
الزقازيق 21 12 
شبين الكوم 20 10
طنطا 20 10
دمياط 20 12
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 22 10
السويس 21 10
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 24 11
نخل 19 06
كاترين 15 02
الطور 23 11
طابا 21 10
شرم الشيخ 26 16
الغردقة 25 15
الإسكندرية 21 11
العلمين 20 10
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 08
رأس غارب 25 13
سفاجا 24 13
مرسى علم 25 14
الشلاتين 26 19
حلايب 24 19
أبو رماد 25 19
مرسى حميرة 25 18
أبرق 26 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 21 10
بني سويف 21 10
المنيا 22 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 09
قنا 25 09 
الأقصر 26 10
أسوان 26 14
الوادي الجديد 23 07
أبوسمبل 25 13

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 29 21
المدينة 25 16 
الرياض 19 10
المنامة 23 16
أبوظبي 26 19
الدوحة 24 18
الكويت 19 10
دمشق 13 00
بيروت 21 14
عمان 16 04
القدس 15 05
غزة 21 14
بغداد 21 08
مسقط 24 20
صنعاء 22 07
الخرطوم 35 22
طرابلس 19 11
تونس 17 10
الجزائر 14 06
الرباط 16 09
نواكشوط 27 14

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 09 04
إسطنبول 14 07
إسلام آباد 19 08
نيودلهي 19 11
جاكرتا 31 24
بكين 02 08-
كوالالمبور 33 24
طوكيو 14 08 
أثينا 17 08 
روما 15 07
باريس 03 02-
مدريد 07 01-
برلين 02- 07-
لندن 06 02
مونتريال 04- 17-
موسكو 01 03- 
نيويورك 07 04-
واشنطن 12 01-
أديس أبابا 22 12


 

أجواءً شتوية أجواء شتوية الأرصاد حبس الرطوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

ترشيحاتنا

مداهم

بث فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل.. مداهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهمون والأطفال الضحايا

بعد القبض على عصابات التسول بالقاهرة والجيزة.. هذه عقوبتهم بالقانون

هاني عبد السميع

قيادي بـ «مستقبل وطن»: الموقف الدولي تجاه الاستيطان الإسرائيلي خطوة مهمة

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد