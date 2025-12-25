بعد انفصالها.. داليا مصطفى تتجه للكوميديا وتعيش أفضل أيامها

لا يوجد علاقة عاطفية بين دينا الشربيني وشريف سلامة، كما أن الفنان شريف سلامة والفنانة داليا مصطفي لم يعلنا بشكل رسمي الانفصال, ولكن الانفصال موجود، هذا ما صرح به الناقد خالد شاهين، في مارس الماضي عن علاقة الزوجين ببعضهما.

وبعد تصدر اسم الفنانة داليا مصطفى والفنان شريف سلامة، ترند جوجل، نرصد في هذا التقرير أبرز تصريحات الفنانة داليا مصطفى وأخر أعمالها.

أحدث أعمال داليا مصطفى

وكشفت داليا مصطفى عن أحدث أعمالها الفنية المنتظرة، معلنة استعدادها للعودة بقوة إلى الدراما من خلال مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم «الأوف سيزون».

وخلال لقاء مع الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر شاشة DMC، على هامش ختام الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت داليا أن العمل من “العيار الثقيل” وسيُعرض خارج الموسم الرمضاني.

وأوضحت أن المسلسل ينتمي إلى اللون الكوميدي، وهو من تأليف الكاتب الكبير يوسف معاطي، مؤكدة حماسها الكبير للمشروع الذي وصفته بأنه “حلو أوي وجميل”، ومتوقعة أن يحقق نجاحًا لافتًا ويكون محل إعجاب الجمهور.

بعيش أفضل أيام حياتي

تحدثت الفنانة داليا مصطفى عن تطورها الشخصي والنفسي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها أصبحت أكثر وعيًا في التعامل مع الصعوبات، وأنها ترى في كل مشكلة تمر بها درسًا يجب فهمه واستيعابه.

وأوضحت داليا مصطفى، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: "أنا مقتنعة إن كل مرحلة وليها حلاوتها وجمالها، حتى وإن كان فيها بعض المشاكل، بس مؤخرًا بقيت مستوعبة وفاهمة كويس قوي إن أي مشكلة بتحصل لي هي درس، مطالبة إن أنا أفهم منه المشكلة دي حصلت لي ليه؟، وده يمكن الفترة الأخيرة بقى عندي وعي شوية، أو فهم إنه لما بتحصل لي مشكلة، أبقى قادره ما أقعدش وأتضايق، لازم أفهم هي المشكلة دي حصلت لي أنا ليه؟ إيه السبب؟".

وأضافت داليا مصطفى، قائلة: "أنا مقتنعة جدًا إن ربنا عمل ده علشان أطلع فايزة في الآخر، مش مجرد إنه هو بيعذبني أو بيضايقني أو بيتعبني، لا، هو عايز يخليني أوصل مرحلة تانية خالص من الفهم والوعي، فأنا شايفة إن أنا بعيش دلوقتي أفضل أيام حياتي، والحمد لله".

وتحدثت داليا مصطفى، عن أهمية الصحة النفسية، قائلة: "شايفه إنه أي حد في الدنيا لازم يروح كل فترة على الأقل لدكتور نفسي، يقعد يتكلم معاه، يقول له مشاكله، يساعده لأن الموضوع مش سهل إنك تمشي في الحياة لوحدك، ما تبقاش فاهم أنت ماشي في أي اتجاه، يعني أبعت مسج لحد: أنا عايزه أتكلم، بس عايزه أتكلم دي ممكن لو اتكلمت مع حد صاحبك، 8 دقائق بس مش أكتر من كده، هتريح أعصابك جدًا، تقول له على المشكلة بتاعتك".

وأضافت داليا مصطفى، قائلة: "الستات تحديدًا، الستات غير الرجالة، الرجالة بتبقى محتاجة إجابة واضحة وصريحة: أعمل إيه في واحد، اتنين، تلاتة، الستات لا.. الستات محتاجة تفضفض بس".

