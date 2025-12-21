هل تعود إلى شريف سلامة.. داليا مصطفى تثير الجدل بكلمات غامضة

تصدرت الفنانة داليا مصطفى تريند موقع جوجل بسبب الحديث عن عودتها الى زوجها السابق شريف سلامة مما خلق حالة من الجدل الواسع خاصة مع رد فعلها غير الحاسم بهذا الخصوص.

داليا مصطفى تتحدث عن عودتها الى شريف سلامة

وكشفت الفنانة داليا مصطفى عن حقيقة عودتها الى الفنان شريف سلامة بعد حالة الجدل الواسعة التى أثيرت حولهما منذ فترة قصيرة.

وقالت داليا مصطفى عبر لقائها فى برنامج et بالعربي : الله أعلم، النصيب واللي ربنا شايفه دايما بيكون الأصلح، مقتنعة بده، وربنا بيشوف حاجات أنت مش شايفاها ولا عارفها.

وأضافت داليا مصطفى: أن بوسي ونور الشريف عملوا عقدة لجيل كامل، لإنهم كانوا بالنسبة لنا قصة حب لا تنتهي.

داليا مصطفى تدعم احمد السقا

من ناحية أخرى وجهت الفنانة داليا مصطفى رسالة دعم للفنان أحمد السقا، بعد تعرضه لموجة من الانتقادات على السوشيال ميديا عن موقفه الداعم للنجم المصرى محمد صلاح.

وقالت داليا مصطفى، فى فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام قائلة: “هو أحمد عمل إيه؟ أحمد مصرى، دافع عن محمد صلاح المصرى ضد موقف سخيف جداً بيحصل مع محمد صلاح، إحنا بقى كمصريين بنهاجم أحمد ليه؟”.

وأضافت أن الهجوم على السقا غير مبرر، وده معروف بمواقفه الرجولية ودعمه للعديد من الأشخاص داخل الوسط الفنى وخارجه.

واتمت :" أحمد راجل اوى وواقف جنب ناس كتير قوى، وله مواقف كتير فيها جدعنة».

واختتمت حديثها قائلة: «ليه نخلى قامة عندنا بالشكل ده تبقى محط استهزاء وسخافة وتريقة؟ من جيل جديد ممكن ميكونش عارف السقا بشكل قوى، ليه نعمل فى بعض كده، حرام بجد حرام».