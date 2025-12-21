بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

عقد الفنان أحمد عماد أو الطفل كاظم أحد ابطال فيلم "الدادة دودى" قرانه على فتاة خارج الواسط الفني مما خلق حالة من الجدل الواسع.

واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء وظهر أحمد عماد أو الطفل كاظم بملامح مختلفة عن التى ظهر بها فى الفيلم الشهير الذى قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن أحمد عماد شارك فى عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «يوميات ونيس»، إلى جانب الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل «الليل وآخره».

ياسمين عبد العزيز تؤكد نجاح فيلم الدادة دودى

من ناحية أخرى أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن فيلم “الدادة دودي” لما نزل كسر الدنيا وحقق إيرادات كبيرة، مشيرة إلى أنه “كنت بحارب عشان أوصل للمكانة اللي انا فيها”.

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة"، عبر فضائية “دي أم سي”،

أن غملنا صعب، مؤكدة أنه دخلت في تحدي والعمل في وسط الرجالة والمنافسة معهم.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن فيلم “الثلاثة يشتغلونها”، تحدث عن الثانوية العامة والمشاكل التي بها، أن البعض يعتمد على الحفظ دون الفهم، وهو أمر خطير للطلاب.