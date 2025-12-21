قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعرض طالب لاعتداء على يد زملائه بمدرسة بأكتوبر؟ .. مصدر مسئول يكشف الحقيقة
هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان
أنهى حياته وألقى جثمانه في القمامة.. نيابة الدخيلة تكشف لغز مقـ.ـتل عامل بالإسكندرية
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

أحمد إبراهيم

عقد الفنان أحمد عماد أو الطفل كاظم أحد ابطال فيلم "الدادة دودى" قرانه على فتاة خارج الواسط الفني مما خلق حالة من الجدل الواسع. 

واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء وظهر أحمد عماد أو الطفل كاظم بملامح مختلفة عن التى ظهر بها فى الفيلم الشهير الذى قامت ببطولته ياسمين عبد العزيز. 

يذكر أن أحمد عماد شارك فى عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل «يوميات ونيس»، إلى جانب الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل «الليل وآخره».

ياسمين عبد العزيز تؤكد نجاح فيلم الدادة دودى

من ناحية أخرى أكدت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن فيلم “الدادة دودي” لما نزل كسر الدنيا وحقق إيرادات كبيرة، مشيرة إلى أنه “كنت بحارب عشان أوصل للمكانة اللي انا فيها”.

وقالت ياسمين عبد العزيز، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة"، عبر فضائية “دي أم سي”،

أن غملنا صعب، مؤكدة أنه دخلت في تحدي والعمل في وسط الرجالة والمنافسة معهم.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أن فيلم “الثلاثة يشتغلونها”، تحدث عن الثانوية العامة والمشاكل التي بها، أن البعض يعتمد على الحفظ دون الفهم، وهو أمر خطير للطلاب.

أحمد عماد الطفل كاظم الفنان أحمد عماد فيلم الدادة دودى ياسمين عبد العزيز

