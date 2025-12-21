تعاون جديد يجمع حسام حبيب ورامي صبري في أغنية «بحكيلك عن الأيام»

وجه الفنان حسام حبيب رسالة دعم وتهنئة لرامي صبري بعد حفله الأخير في العاصمة الإدارية، معبّرًا عن سعادته بالتعاون معه في أغنية «بحكيلك عن الأيام».

ونشر حسام حبيب عبر حسابه على «فيسبوك»: «مفيش أحلى من حب الناس والنجاح بيهم، الله عليك يا صاحبي، وما شاء الله موهبتك تستاهل أكثر من كده. أنا مبسوط إن بقى لينا أغنية تجمعنا يا صاحبي ونسيبها لأجيال بعدنا. مليون مبروك ودايمًا ناجح».

وكان طرح المطرب حسام حبيب، أغنية ترويجية جديدة ضمن أحداث فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك"، الذي يعرض حاليا بدور السينما المصرية وبعض الدول العربية.

الأغنية بعنوان "وجع الفراق"، كلمات إبراهيم شتا، ألحان نديم جمال، توزيع محمود الشاعري، ومن المقرر طرح أغنية ترويجية أخرى من الفيلم خلال الساعات القليلة المقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.

فيلم "السلم والثعبان: أحمد وملك" بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوي عابد، آيه سليم، هبة عبد العزيز، وتشارك سوسن بدر في العمل كضيف شرف، ومن إخراج طارق العريان.

وتدور القصة حول الزوجين أحمد وملك "عمرو يوسف" و"أسماء جلال"، ويواجهان فتورا عاطفيا بعد سنوات من الزواج، فيقرران خوض تجربة غير تقليدية لمحاولة استعادة الشغف والإعجاب بينهما، لكن هذه المحاولة تتحول إلى مغامرة عاطفية معقدة قد تهدد استقرار علاقتهما وتضع زواجهما على حافة الانهيار، لتعكس بذلك نبض الجيل الحالي وطبيعة تحديات الزواج.

