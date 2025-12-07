آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة

تصدر المطرب حسام حبيب، مؤشرات البحث جوجل واعتلى ترند الأخبار الرائجة، وفي هذا التقرير نرصد آخر أخبار حسام حبيب على الساحة الفنية.



أغنية جديدة لـ حسام حبيب

طرح الفنان حسام حبيب أغنيته الترويجية الثانية “مالناش نصيب” من فيلم السلم والثعبان 2.

أغنية مالناش نصيب من كلمات محمود كلارا، ألحان كريم نيازى، توزيع وميكس وماستر مؤمن ياسر، جيتارات مصطفى أصلان.

أحمد سعد مع حسام حبيب وشيرين

وعلق الفنان أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وقال أحمد سعد، وذلك أثناء تواجده ببرنامج "ذا فويس": “دي صورة يوم جواز شيرين وحسام حبيب، وربنا والكوكب يسامحنا على الجريمة اللي إحنا عملناها دي”.

صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة

أوقعت المطربة اللبنانية شيراز، الفنان حسام حبيب في ورطة مؤخرا؛ بعدما نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهر حسام حبيب في الصورة، بشكل قريب جدا منها وكأنه يحتضنها، وذلك في أول ظهور لهما معًا عقب تداول أنباء عن ارتباطهما، وذلك بعد انفصال حبيب الأخير عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت شيراز قد كشفت في وقت سابق عن وجود عدة مشاريع فنية مشتركة تجمعها بحسام حبيب دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا علاقة لها بأي خلافات أو أزمات ارتبطت بواقعة انفصال حبيب عن شيرين عبد الوهاب.

وحسم الفنان حسام حبيب الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة حول ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز، بعد انتشار صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فتحت الباب أمام سيل من الشائعات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، نفى “حبيب” بشكل قاطع صحة ما تردد، موضحًا أن الصورة المنتشرة قديمة للغاية، وقال: “صورتي مع المطربة اللبنانية شيراز قديمة جدًا”.

وأضاف أن الصورة أعيد تداولها بطريقة توحي بأنها حديثة، ما ساهم في انتشار الشائعات بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لا تتجاوز حدود الزمالة القديمة.

وتابع: “ما يتردد عن ارتباطي بشيراز غير صحيح، وكل الكلام المنتشر كذب، والشائعات زادت”.

وأكد أن التضخيم في تداول الصورة؛ ساهم في تضليل الجمهور وانتشار معلومات غير حقيقية.