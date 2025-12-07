قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مياه المنازل آمنة 100%.. والشائعات تستهدف الشركات والمنتجات دون سند
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين
محمد شحتة

تصدر المطرب حسام حبيب، مؤشرات البحث جوجل واعتلى ترند الأخبار الرائجة، وفي هذا التقرير نرصد آخر أخبار حسام حبيب على الساحة الفنية.


أغنية جديدة لـ حسام حبيب

طرح الفنان حسام حبيب أغنيته الترويجية الثانية “مالناش نصيب” من فيلم السلم والثعبان 2.

أغنية مالناش نصيب من كلمات محمود كلارا، ألحان كريم نيازى، توزيع وميكس وماستر مؤمن ياسر، جيتارات مصطفى أصلان.

 

أحمد سعد مع حسام حبيب وشيرين

وعلق الفنان أحمد سعد في تصريحات تلفزيونية على صورته مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

وقال أحمد سعد، وذلك أثناء تواجده ببرنامج "ذا فويس": “دي صورة يوم جواز شيرين وحسام حبيب، وربنا والكوكب يسامحنا على الجريمة اللي إحنا عملناها دي”.

صورة أوقعت حسام حبيب في ورطة

أوقعت المطربة اللبنانية شيراز، الفنان حسام حبيب في ورطة مؤخرا؛ بعدما نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

وظهر حسام حبيب في الصورة، بشكل قريب جدا منها وكأنه يحتضنها، وذلك في أول ظهور لهما معًا عقب تداول أنباء عن ارتباطهما، وذلك بعد انفصال حبيب الأخير عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وكانت شيراز قد كشفت في وقت سابق عن وجود عدة مشاريع فنية مشتركة تجمعها بحسام حبيب دون الإفصاح عن تفاصيلها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا علاقة لها بأي خلافات أو أزمات ارتبطت بواقعة انفصال حبيب عن شيرين عبد الوهاب.

وحسم الفنان حسام حبيب الجدل الدائر خلال الأيام الماضية بشأن الأنباء المتداولة حول ارتباطه بالمطربة اللبنانية شيراز، بعد انتشار صورة تجمعهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي فتحت الباب أمام سيل من الشائعات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، نفى “حبيب” بشكل قاطع صحة ما تردد، موضحًا أن الصورة المنتشرة قديمة للغاية، وقال: “صورتي مع المطربة اللبنانية شيراز قديمة جدًا”.

وأضاف أن الصورة أعيد تداولها بطريقة توحي بأنها حديثة، ما ساهم في انتشار الشائعات بصورة مبالغ فيها، مؤكدًا أن العلاقة بينهما لا تتجاوز حدود الزمالة القديمة.

وتابع: “ما يتردد عن ارتباطي بشيراز  غير صحيح، وكل الكلام المنتشر كذب، والشائعات زادت”.

وأكد أن التضخيم في تداول الصورة؛ ساهم في تضليل الجمهور وانتشار معلومات غير حقيقية.

حسام حبيب شيرين أحمد سعد أخبار حسام حبيب ألبوم غنائي أغاني

