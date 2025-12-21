قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
فن وثقافة

رسالة مؤثرة.. لطيفة تنتهي من تصوير كليب “تسلملي” وتصفه بـ«المفاجأة»

لطيفة
لطيفة

انتهت الفنانة لطيفة من تصوير فيديو كليب جديد لأغنية “تسلملي”، وذلك بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازي.

وطرحت لطيفة البرومو الرسمي للأغنية، التي تعد عمل بصري مختلف يحمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، ومن المقرر طرحه قريبًا عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى.

أغنية “تسلملي” من كلمات حسام سعيد، وألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، وتأتي ضمن ألبوم لطيفة الأخير “قلبي ارتاح”، الذي حقق نجاحًا واسعًا منذ طرحه وتصدّر قوائم الاستماع والتريند في الوطن العربي.

ووصفَت لطيفة الكليب الجديد بأنه “مفاجأة للجمهور”، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها تحمست بشدة للفكرة التي اقترحها المخرج جميل جميل المغازي، وتم العمل على تطويرها في إطار فني يعتمد على الصورة والمشاعر، ويعكس أحاسيس الأمومة الصادقة.

وأكدت لطيفة أن أغنية “تسلملي” تمثل إهداءً من كل أم إلى ابنها البار والصالح، واصفة الفكرة بأنها استثنائية وقريبة من القلب، وهو ما دفعها لتقديم شخصية الأم بنفسها داخل الكليب، بدلًا من الاستعانة بموديل، في تجربة تحمل قدرًا كبيرًا من الصدق والتجرد.

ويروي الكليب قصة قصيرة لعلاقة أم بابنها، عبر ثلاث مراحل عمرية مختلفة: الطفولة، الشباب، ثم الزواج، في خط درامي مكثف يعبّر عن تطور العلاقة الإنسانية بين الأم وابنها، وما تحمله من حب واحتواء وتضحيات.

وأشارت لطيفة إلى أن الأغنية تحمل معاني راقية وتلامس مشاعر كل أم، مؤكدة أنها بكت أثناء التصوير، ولاحظت تأثر جميع فريق العمل، حيث غلبت الدموع على أجواء التصوير لما تحمله الأغنية من رسائل صادقة ومشاعر حقيقية.

من جانبه، كشف المخرج جميل جميل المغازي أن الأغنية لامسته منذ الاستماع الأول، وهو ما دفعه لتصور هذا الخط الدرامي، مشيرًا إلى أنه تخوّف في البداية من رفض لطيفة للفكرة، قبل أن يُفاجأ بموافقتها الفورية، وهو ما يعكس جرأتها الفنية وشغفها بالتجديد والمغامرة سواء على مستوى الموسيقى أو الصورة.

وأضاف أن أجواء التصوير كانت مميزة للغاية، وأن اختيار 3 موديلات لتجسيد شخصية ابن لطيفة في مراحل عمرية مختلفة استغرق عدة أيام، مؤكدًا أن الكليب الجديد يشبه فيلمًا قصيرًا يحكي حكاية إنسانية مؤثرة في أقل من خمس دقائق.

ويُنتظر أن يحظى كليب “تسلملي” بتفاعل واسع فور طرحه، خاصة مع حالة النجاح اللافتة التي يعيشها ألبوم “قلبي ارتاح”، والذي عزز مكانة لطيفة كواحدة من أبرز نجمات الغناء في الوطن العربي.

