الفنانة نجلاء بدر توجه رسالة مهمة لحماية الفن المصري

وجهت الفنانة نجلاء بدر رسالة، أكدت خلالها على أهمية دعم الفن المصري وحماية إرثه الفني والثقافي من أجل الأجيال القادمة.

ونشرت بدر عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»: "لو الفن المصري ليس له قيمة، لما تم شراء أعمالنا القديمة من أفلام ومسرحيات وحفلات غنائية.

وتابعت : " ولو لم يكن له قيمة، لما استمر إنتاج أعمال مصرية جديدة بأموال ومساهمات خارجية منذ قديم الزمان.

اضافت : " ولو الفنان المصري ليس له قيمة، لما دُعي إلى المحافل والمهرجانات والندوات والمؤتمرات، ولما أُقيمت له ملايين التكريمات.

واكملت : " ولو الفن المصري والفنان المصري لم يكن لهما قيمة، لما واجهوا الهجمات والتشويه من البعض داخل وخارج المجال الفني.

واختتمت : " الفن المصري طاف وجال كل البلدان، وهو تراث وتاريخ ومستقبل ورأس مال ووجدان.

افهموا اللعبة، وادرسوا الخطة، وحافظوا على أملاككم المصرية".