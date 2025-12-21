هنو بعد جولة مع محافظ القاهرة: خطة عاجلة لتطوير قصر ثقافة عين حلوان

قام الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية مفاجئة بقصر ثقافة عين حلوان، للاطلاع على الحالة العامة للقصر ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور، والتأكد من الالتزام بسير العمل اليومي.

وخلال الجولة، تفقد الوزير والمحافظ أروقة القصر ومرافقه المختلفة، ورصدا بعض جوانب القصر التي تحتاج إلى تحسين، مثل النظافة، والتزام حضور العاملين، وسير العمل اليومي.

وأكد وزير الثقافة أن هذه الأمور يجب أن تُعالج سريعًا لضمان تقديم خدمة ثقافية لائقة للجمهور، مشددًا على أن قصور الثقافة هي واجهة الدولة في الأحياء والمجتمعات المحلية، وأي تقصير في إدارتها أو صيانتها يؤثر على الدور الثقافي الذي تقوم به. وأشار الوزير إلى أن الجولات المفاجئة مستمرة لمتابعة الواقع الفعلي داخل المواقع الثقافية، ولن يُتهاون مع أي إهمال أو تقصير، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع محافظة القاهرة للبدء الفوري في أعمال التطوير الشاملة للقصر.

ووجه وزير الثقافة بوضع خطة عاجلة لتطوير القصر، تشمل تحسين المرافق، وإعادة تأهيل المبنى، وتطوير البرامج الثقافية والفنية بما يضمن تجربة أفضل للجمهور. وأضاف أن العمل سيشمل تحسين الخدمات، وإعادة تنظيم المساحات، والاستفادة من الحديقة في استضافة الأنشطة الثقافية والفنية، بما يعزز دور القصر كمركز إشعاع ثقافي يخدم سكان منطقة حلوان وضواحيها.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة أن المحافظة ستبدأ فورًا في إجراء المعاينات الفنية المطلوبة لتحديد نطاق أعمال التطوير، بما يشمل تحسين واجهة القصر، وإصلاح الجدران المتدهورة، ومراجعة جميع الأعمال اللازمة بالتنسيق الكامل مع وزارة الثقافة. وأوضح المحافظ حرص المحافظة على دعم المنشآت الثقافية وتطويرها بوصفها مراكز إشعاع ثقافي وخدمي تسهم في تحسين جودة الحياة لأهالي القاهرة وتعزيز الوعي المجتمعي.