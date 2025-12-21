جامعة الأزهر تقيم حفل تأبين للدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق.. غدا

تقيم جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود غدا الاثنين المقبل الموافق 22 من ديسمبر 2025م حفل تأبين للفقيد الدكتور محمد صابر عرب، أستاذ التاريخ والحضارة ووزير الثقافة الأسبق، وذلك بمقر إدارة الجامعة بالقاهرة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر.

ويأتي الحفل برعاية كريمة من الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمد سعدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد علي فهيم، رئيس قسم التاريخ والحضارة.

ويتضمن الحفل التأبيني عرض ما قدّمه الفقيد من إسهامات بارزة في مجالي الثقافة والتعليم.