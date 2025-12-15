قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لواقعة تحرش
تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم
الوزير: محطة حاويات السخنة آلية بالكامل وتُدار وفق أعلى المعايير العالمية
لها تاريخ مرضي.. وفاة طالبة أثناء حضورها طابور الصباح في المنوفية
طن ونصف حشيش وهيدرو .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 90 مليون جنيه
ديني

"البحوث الإسلامية" ينعى صابر عرب وزير الثقافة الأسبق: واحد من الرموز الفكرية والعلمية بالأزهر

"البحوث الإسلامية" ينعى الأستاذ الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
"البحوث الإسلامية" ينعى الأستاذ الدكتور صابر عرب وزير الثقافة الأسبق
شيماء جمال

ببالغ الحزن والأسى، ينعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فقيد العلم والثقافة، الأستاذ الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، وأحد الرموز الفكرية والعلمية البارزة، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر الذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والثقافي والفكري.

وأكد الأمين العام للمجمع أ.د. محمد الجندي أن الفقيد كان مثالًا للعالم الجادّ والمُثقَّف المستنير، وأسهم بجهوده المخلصة في خدمة الثقافة العربية والإسلامية، وتعزيز قيم الهوية والانتماء، والدفاع عن الفكر الوسطي، كما ترك بصمات واضحة في ميادين البحث العلمي والعمل الثقافي والمؤسسي، داخل مصر وخارجها.

ويتقدم مجمع البحوث الإسلامية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وتلامذته ومحبيه، وإلى الأسرة الثقافية والعلمية في مصر والعالم العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّمه من علم وفكر في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

المزيد

