"البحوث الإسلامية" ينعى صابر عرب وزير الثقافة الأسبق: واحد من الرموز الفكرية والعلمية بالأزهر

ببالغ الحزن والأسى، ينعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فقيد العلم والثقافة، الأستاذ الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، وأحد الرموز الفكرية والعلمية البارزة، وأستاذ التاريخ الحديث بجامعة الأزهر الذي رحل عن دنيانا بعد مسيرة حافلة بالعطاء العلمي والثقافي والفكري.

وأكد الأمين العام للمجمع أ.د. محمد الجندي أن الفقيد كان مثالًا للعالم الجادّ والمُثقَّف المستنير، وأسهم بجهوده المخلصة في خدمة الثقافة العربية والإسلامية، وتعزيز قيم الهوية والانتماء، والدفاع عن الفكر الوسطي، كما ترك بصمات واضحة في ميادين البحث العلمي والعمل الثقافي والمؤسسي، داخل مصر وخارجها.

ويتقدم مجمع البحوث الإسلامية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريم، وتلامذته ومحبيه، وإلى الأسرة الثقافية والعلمية في مصر والعالم العربي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّمه من علم وفكر في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾