ديني

البحوث الإسلامية يعلن فتح باب التظلمات لمرحلة الاختبار التحريري للمسابقة العامة للابتعاث

شيماء جمال

يعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن فتح باب التظلمات لمرحلة الاختبار التحريري للمسابقة العامة للابتعاث للعام الجاري، وذلك بدءًا من الخميس 4  وحتى 7 ديسمبر 2025م، ويأتي ذلك في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب (حفظه الله) على تحقيق مبدأ الشفافية الكاملة وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامبة أ.د. محمد الجندي أن استقبال التظلمات سيتم عبر الآليات الرسمية المحددة، مع التأكيد على دراسة جميع الطلبات بدقة وبما يحقق العدالة ويسمح بمراجعة أي إجراءات مرتبطة بملفات المرشحين في مختلف المراحل.

وأكد الأمين العام أن هذا الإعلان يأتي تعزيزًا لالتزام الأزهر الشريف بالمعايير العلمية والموضوعية في اختيار المبتعثين، ودعم الكفاءات التي تمثل المؤسسة في مختلف دول العالم.

وتابع قائلًا: إن باب التظلمات متاح لجميع المتقدمين دون استثناء، وأنه سيتم إخطار المتظلمين بنتائج المراجعة فور الانتهاء من دراستها خلال المدة المحددة.
وتعلن الأمانة العامة للمجمع أن التقدم متاح فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

 عبر الرابط الآتي:
https://service.azhar.

