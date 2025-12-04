الرئيس الروسي يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين

غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلاده، متوجها إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.



وأكد الكرملين، في بيان صحفي اليوم /الخميس/، الأهمية الخاصة لهذه الزيارة، حيث سيجري الوفد الروسي برئاسة بوتين مناقشات شاملة مع نظرائهم الهنود حول التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية، كما ستكون القضايا الدولية والإقليمية الراهنة على جدول الأعمال.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سوف يستقبل بوتين في مقر إقامته لعقد اجتماع غير رسمي ثنائي.



وسيبدأ اليوم التالي بمراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي، بحضور مودي والرئيسة الهندية دروبادي مورمو، كما سيشارك بوتين في منتدى الأعمال الروسي الهندي.



ووفقا لـ تاس، يجري حاليًا التحضير لتوقيع عشر وثائق حكومية دولية، وأكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين كيانات تجارية وغير تجارية من البلدين.



وتُعتبر زيارة بوتين الحالية إلى الهند، هي أعلى مستوى في البروتوكول الدبلوماسي والتشريفات الاحتفالية، وجرت العادة أن تستمر هذه الزيارات عدة أيام، وتتضمن برنامجا حافلا، بما في ذلك فعاليات ثقافية.