قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويلم: تطبيق التحول الرقمي بهيئة المساحة ورقمنة ما تقدمه من خدمات
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الروسي يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين

الرئيس الروسي يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين
الرئيس الروسي يتوجه إلى الهند في زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين
أ ش أ

غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بلاده، متوجها إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.


وأكد الكرملين، في بيان صحفي اليوم /الخميس/، الأهمية الخاصة لهذه الزيارة، حيث سيجري الوفد الروسي برئاسة بوتين مناقشات شاملة مع نظرائهم الهنود حول التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية والإنسانية، كما ستكون القضايا الدولية والإقليمية الراهنة على جدول الأعمال. 


وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سوف يستقبل بوتين في مقر إقامته لعقد اجتماع غير رسمي ثنائي. 


وسيبدأ اليوم التالي بمراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي، بحضور مودي والرئيسة الهندية دروبادي مورمو، كما سيشارك بوتين في منتدى الأعمال الروسي الهندي.


ووفقا لـ تاس، يجري حاليًا التحضير لتوقيع عشر وثائق حكومية دولية، وأكثر من 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين كيانات تجارية وغير تجارية من البلدين.


وتُعتبر زيارة بوتين الحالية إلى الهند، هي أعلى مستوى في البروتوكول الدبلوماسي والتشريفات الاحتفالية، وجرت العادة أن تستمر هذه الزيارات عدة أيام، وتتضمن برنامجا حافلا، بما في ذلك فعاليات ثقافية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متوجها إلى الهند في زيارة رسمية الوفد الروسي برئاسة بوتين المجالات السياسية القضايا الدولية والإقليمية الرئيسة الهندية دروبادي مورمو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

خالد الغندور

الروح الحلوة.. الغندور يعلق على انتهاء الخلاف بين شوبير ومحمد عمارة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف كواليس خفية في مباراة مصر والكويت بكأس العرب

أحمد شوبير

اقبل وبصدر رحب اعتذارك.. شوبير يوجه رسالة لـ محمد عمارة

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد