طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
أخبار العالم

ارتفاع طفيف لأسعار النفط مدعوما بتعثر محادثات السلام في أوكرانيا

أ ش أ

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً محدوداً خلال التداولات الآسيوية اليوم الخميس، بعدما أعادت الضربات الجديدة التي استهدفت البنية التحتية النفطية الروسية إشعال المخاوف بشأن الإمدادات، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.


وارتفعت عقود خام برنت لشهر فبراير بنسبة 0.4% إلى 62.89 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي (WTI) بنسبة 0.5% إلى 59.23 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.


وذكر مصادر اعلامية، أن القوات الأوكرانية استهدفت خط أنابيب «دروجبا» في منطقة تامبوف وسط روسيا، ما أعاد المخاوف بشأن إمكانية تعرض صادرات النفط الروسية لاضطرابات.


وفي الوقت ذاته، انتهت المحادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وروس دون تحقيق أي اختراق يوم الثلاثاء الماضي ، وهو ما بدد الآمال بإمكانية تخفيف العقوبات على النفط الروسي، وترك الأسواق في حالة ترقب لمخاطر جيوسياسية ممتدة.


لكن المعنويات الإيجابية اصطدمت ببيانات المخزونات الامريكية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة (EIA)، والتي جاءت أعلى من المتوقع.


فقد أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بمقدار 574 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.


كما قفزت مخزونات البنزين بنحو 4.52 مليون برميل، ومخزونات نواتج التقطير بنحو 2.1 مليون برميل.


وتشير الزيادة المتزامنة في مخزونات الخام والمنتجات المكررة إلى استمرار ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، ما حدّ من تأثير الدعم السعري الناتج عن المخاطر الجيوسياسية.
 

أسعار النفط التداولات الآسيوية النفطية الروسية إنهاء الحرب في أوكرانيا الخام الأمريكي WTI القوات الأوكرانية

