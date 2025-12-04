استطلاع جديد: نصف الأوروبيين يرون ترامب «عدوًا لأوروبا»

أظهر استطلاع جديد شمل تسع دول أوروبية أن ما يقرب من نصف الأوروبيين يعتبرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عدوًا لأوروبا»، في وقت يتزايد فيه القلق من احتمال اندلاع حرب مع روسيا، وتتعزز فيه الرغبة في البقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته منصة Le Grand Continent الفرنسية بالتعاون مع وكالة Cluster17، أن 48% من الأوروبيين يرون ترامب «خصمًا مباشرًا»، مع أعلى نسبة في بلجيكا (62%) وفرنسا (57%)، وأقلها في كرواتيا (37%) وبولندا (19%).

وقال البروفيسور جان-إيف دورماغين، مؤسس الوكالة المنفذة للاستطلاع، إن النتائج تعبر عن «أوروبا قلقة، تدرك هشاشتها، وتواجه تحولات عميقة في بيئتها الاستراتيجية».

خوف واسع من مواجهة مع روسيا

ورأى 51% من المشاركين أن خطر اندلاع حرب مفتوحة مع روسيا خلال السنوات المقبلة «مرتفع»، بينما قال 18% إنه «مرتفع جدًا».

وجاءت النسبة الأعلى في بولندا (77%)، مقابل 54% في فرنسا، و51% في ألمانيا، و39% في البرتغال، و34% في إيطاليا.

كما عبر 69% من المشاركين عن اعتقادهم بأن بلدانهم «غير قادرة» على الدفاع عن نفسها في حال وقوع هجوم روسي، وهي نسبة تكشف — وفق دورماغين — أن «أوروبا تدخل عصر الأخطار وهي تشعر بضعف وطني مستمر».

الأوروبيون يتمسكون بالاتحاد.. ويرون بريكست فشلًا

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 74% من الأوروبيين يريدون بقاء بلدانهم داخل الاتحاد الأوروبي؛ وهي أعلى نسبة في البرتغال (90%) وإسبانيا (89%)، وأدناها في بولندا (68%) وفرنسا (61%).

وبعد خمس سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد، رأى 63% من المستطلعين أن بريكست كان له تأثير سلبي على المملكة المتحدة، بينما اعتبر 19% فقط أنه كان إيجابيًا.

تهديدات متعددة.. ورغبة في حماية أوروبية

وأشارت النتائج إلى شعور واسع بالتهديد من مصادر متنوعة — من الأمن التكنولوجي إلى الأمن العسكري — إذ قال فقط 12% إنهم لا يشعرون بوجود تهديد حقيقي. وكان الأمن الرقمي الأكثر حضورًا (28%)، يليه الأمن العسكري (25%).

وفي ظل هذه المخاوف، أبدى 69% رغبتهم في أن يلعب الاتحاد الأوروبي «دورًا وقائيًا» أكبر في حماية الدول الأعضاء.