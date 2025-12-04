قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
جولة الإعادة.. إقبال مرتفع بالقرى واستمرار محدود للدعاية المخالفة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بيانه الأول لليوم الثاني من جولة الإعادة في إطار أعمال المتابعة للعملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر الفرق الميدانية وغرفة العمليات المركزية.

وتُجرى الجولة الأولى في 19 دائرة انتخابية تم إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى جولة الإعادة في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، وذلك في 7 محافظات.

وباشر الائتلاف متابعة سير العملية الانتخابية من خلال 750 متابعًا يمثلون 10% من إجمالي اللجان النوعية، موزعين على المحافظات كافة في الجولة الحالية للاقتراع.

وجاءت الملاحظات الافتتاحية لليوم على النحو الآتي:

أولًا: انتظام أعمال اللجان الانتخابية

رصد متابعو الائتلاف انتظام العمل وفتح معظم اللجان الفرعية في المواعيد القانونية، مستفيدين من المعرفة الجغرافية الدقيقة لمقار اللجان في القرى والمناطق المحلية.

وفي المقابل، شهدت 7 لجان فقط من أصل 1775 لجنة تأخرًا طفيفًا تراوح بين 7 و22 دقيقة نتيجة ظروف تشغيلية غير متوقعة، مثل تعطل وسائل نقل القضاة أو صعوبة الوصول عبر الطرق الفرعية. وتم تسجيل هذه الحالات في دوائر:

الفتح (أسيوط)

إيتاي البارود وأبو حمص (البحيرة)

إطسا (الفيوم)

ثانيًا: مراجعة وتأمين صناديق الاقتراع

تابع المتابعون إجراءات فتح اللجان الفرعية، مع التأكد من سلامة الصناديق وتطابق محاضر فتح اليوم الثاني مع محاضر إغلاق اليوم الأول.

ولم تُسجَّل أي اعتراضات من وكلاء المرشحين، كما لم تظهر أي شبهات خلل أو عبث بمحتويات الصناديق.

وشملت المتابعة عددًا من اللجان في المحافظات السبع، منها:

لجنة 102 – مدرسة أبنوب الثانوية الصناعية العسكرية (أسيوط)

لجنة 82 – مدرسة الفيوم الثانوية بنات (الفيوم)

لجنة 105 – مدرسة الشهيد هاشم محمد هاشم الإعدادية (البحيرة)

ثالثًا: حركة الحشد وتوافد الناخبين

شهدت العديد من اللجان، ولا سيما في المناطق الريفية ومناطق الثقل العائلي والقبلي، إقبالًا مرتفعًا منذ الساعات الأولى، مقابل نسب إقبال متوسطة في المدن.

واتسمت الحشود بارتفاع مشاركة كبار السن والنساء، إلى جانب زيادة ملحوظة في مشاركة الشباب خلال الساعات الأخيرة من اليوم، بما يعكس طبيعة اليوم الانتخابي الحاسم.

ومن بين اللجان التي شهدت كثافات واضحة:

لجنة 30 – مدرسة الشيخ مبارك الإعدادية بنات بهو (قنا)

لجنة 76 – مدرسة الحاجر الإعدادية المشتركة (سوهاج)

رابعًا: الدعاية الانتخابية المخالفة

على الرغم من إعلان وزارة الداخلية ضبط 16 حالة دعاية مخالفة وشراء أصوات لصالح بعض المرشحين، وتلقي الهيئة الوطنية للانتخابات 53 شكوى متنوعة بشأن مخالفات قرب عدد من اللجان، فقد رصد الائتلاف استمرار بعض أنماط الدعاية، وتشمل:

لافتات انتخابية قرب بعض المقار

توزيع منشورات دعائية

تنظيم نقل جماعي للناخبين

رصد حالات محدودة لتقديم رشاوى انتخابية بعيدًا عن مقار الاقتراع لتجنب الملاحقة الأمنية

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية استمرار متابعة سير أعمال الاقتراع حتى انتهاء عمليات الفرز وإعلان الحصر العددي لأصوات المرشحين في جميع اللجان الفرعية، مع الالتزام بالمعايير المهنية المعتمدة لمتابعة الانتخابات.

