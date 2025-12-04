قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شاركت زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف" في فعاليات مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة مصر الخير تحت عنوان "سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك لمناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل إعداد ورقة سياسات عن مجال الإعاقة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصون لمناقشة قضية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في المجتمع المصري وذلك بحضور لفيف من الجهات والمؤسسات المهتمة بملف ذوي الإعاقة.

وركزت محاور المائدة المستديرة حول قضايا الدعوة والمناصرة من خلال استعراض الوضع الراهن لذوي الإعاقة، والفجوات التي تواجههم في الخدمات والحقوق، وأيضا التحديات التي تعيق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الأساسية، ودور الجهات الشريكة في تحسين الإتاحة ورفع جودة الخدمات، مع مناقشة دور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع، عبر استعراض واقع مشاركتهم في مختلف المجالات التنموية، وتسليط الضوء على مسؤوليات الجهات المختلفة في تمكينهم.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" أن المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية الأول يتعلق بالدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة، والثاني يتمثل في ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات، أما المحور الثالث فيتناول دور الأشخاص ذوي الإعاقة في تنمية المجتمع، وجميعها محاور مهمة يعمل عليها صندوق " قادرون باختلاف".

قادرون باختلاف

وأوضحت توكل أن إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة نقطة تحول فارقة، في تاريخ تعامل الدولة المصرية مع الأشخاصمن ذوي الإعاقة، تبعها صدور القانون رقم 10 لسنة 2018؛كأول تشريع وطني شامل يكرّس حقوق الأشخاص ذويالإعاقة في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والحمايةالاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، مشددة على أن ذلك لم يكن سوى بداية لمسار إصلاحي ممتد، شمل تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق صندوق "قادرون باختلاف".

وأشارت إلى أن صندوق " قادرون باختلاف" صندوق وطني ذو طابع تنموي وإنساني"، ويضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل صندوق " قادرون باختلاف" على ضمان الرعاية الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل من أجل المشاركة فى المجتمع بشكل لائق وإنساني، ولديه العديد من المهام التي نعمل عليها كالعمل على دعم الشمول الماليللأشخاص ذوى الإعاقة.. والمشاركة فى تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف"أن الصندوق سيتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة، ونشجع وندعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادى، فضلا عن العديد من المهام الأخرى لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.

قادرون باختلاف زينة توكل سياسات دامجة ذوي الإعاقة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

