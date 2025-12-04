قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
تحقيقات وملفات

قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: "حقق ميداليتين في السباحة"

اللاعب يوسف مع مدربه
اللاعب يوسف مع مدربه
خاص صدى البلد

مازالت واقعة وفاة سباح نادي الزهور الرياضي اللاعب يوسف محمد عبدالملك، تلقي بظلالها بسبب الحادث المأسوي الذي تعرض له الطفل صاحب الـ 12 عاما أثناء بطولة الجمهورية باستاد القاهرة الدولي.

قبل الحادث بـ 5 أيام| أخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: "حقق ميداليتين في السباحة"

وقبل الحادث بـ 5 أيام فقط كان آخر ظهور للاعب الضحية، حيث نشرت صفحة نادي الزهور على موقع الفيسبوك، منشورا يحمل صورة اللاعب مع مدربه ملتحفا بالميداليات التي حققها، كما جاء فيه: "في بطولة الجمهورية للسباحة لمرحلة 12 سنة، حصل بطل الزهور "يوسف عبد الملك" على: الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة.. الميدالية البرونزية في سباق 200 متر ظهر".

اللاعب يوسف مع مدربه

إلا أن المنشور حمل ردود فعل متباينة، فقال أحد الأعضاء: “الكابتن ال فرحان بيه وطالع يتصور معاه بعد كل ميداليه ياخذها لازم يتحاسب على اهماله لان يوسف الله يرحمه كان امانه معاه  ولا هو بس قادر يجرى  عليه علشان ياخذ اللقطه معاه ومقدرش ياخذ باله بعد فرحته فى المدرج بالميداليه ال يوسف خذها ان يوسف اصلا مخرجش قادر تبقى عينه عليه فى السبق لحد ما يطمن على الرقم ومش قادر يطمن ان الولد خرج بامان حسبى الله ونعم الوكيل فيه وفى كل ال حكام والمنقذين ال كانوا واقفين ومخدوش بالهم بان فى طفي تحت المياه اكثر من ٧ دقايق”.

بينما قال آخر: "#توقف_بطولات_السباحة  #محاسبة_اتحاد_السباحة  إلزام وضع كاميرات تحت المياه 

1- وجود مُنقذين (Lifeguards) مُعتمدين بعدد كافٍ مخصصين فقط للإنقاذ وليس لهم أي مهام أخرى أثناء السباقات بحيث 

تتم مراقبة كل حارة بشكل مباشر من بداية الحارة حتى نهايتها.

2- وضع كاميرات مراقبة عالية الوضوح تحت-سطحية (Underwater Cameras) لمتابعة أي سباح يتوقف عن الحركة.

3-  حكم أو مراقب لكل حارة (Lane Marshal) تكون مهمته الوحيدة مراقبة سلامة السباح طوال السباق مع الأداء الفني وليس إعطاء اللاعب DQ.

4- منع أي تشتيت للحكام أثناء السباق (موبايل – حديث جانبي – تسجيل بيانات).

5- وضع بروتوكول إيقاف السباق فورًا إذا فقد الحكم رؤية أحد السباحين لمدة ثوانٍ.

6- ضرورة تواجد مدرب واحد على الأقل لكل فريق بجوار الحارة طوال وقت السباحة، مع منع الوقوف بعيداً.

7- ضرورة وجود إضاءة قوية داخل المياه لضمان رؤية واضحة لكل الحارات.

8- إلزام كل سباح بالبقاء في وضع الوقوف أو التمسك بحافة الحوض بعد انتهاء السباق  ويتم التأكيد على عدد السباحين.

9- مراجعة عدد السباحين قبل بدء السباق وبعد نهايته ومطابقتهم مباشرة.

10- وجود فريق استجابة سريعة مدرّب على الإسعافات والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) بجانب الحوض مع توفير جهاز الصدمات الكهربائية AED ".

كما قال عضوة أخرى: “ربنا يرحمه ويصبر قلب أمه واللي يشوف عيل متفوق  يقول ماشاء الله أهله طفحوا الكوتة علشان يبقى زي الفل ويروح في لحظة اتعلموا تسموا الله وتتمنوا عيالكم يبقوا زية ومتتمنوش انة يتأذى يارب يصبر أمة ويبرد قلبها ويستناها على باب الجنة ياخد بإيدها يارب ويجعله فرحتها في الجنة زي ما كان فرحتها في الدنيا والله كلنا حاسيين بيكي بس دا قضاء ربنا وقضاءة نافذ ويمكن حصل كدة علشان مصر كلها تدعي له هوني على قلبك اللهم أجعل الخبر على قلبها برد وسلاما يارب”.

يوسف محمد يوسف عبدالملك وفاة لاعب الزهور السباح يوسف استاذ القاهرة بطولة الجمهورية للسباحة

