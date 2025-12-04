قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة «وثيقة ملكية الدولة» وتطوير منظومة القرار الحكومي
بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة في مديري مستشفيات الإسكندرية
رواية جديدة تهزّ المعادي.. عزف على جثث النساء للسيد فلاح
سويلم: تطبيق التحول الرقمي بهيئة المساحة ورقمنة ما تقدمه من خدمات
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: "حقق ميداليتين في السباحة"
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
اقتصاد

البنك المركزي: 37.3 مليار دولار حجم ديون مصر للدول العربية

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

سجلت جملة مديونيات الدول العربية الدائنة لمصر بنهاية العام المالي الماضي نحو 37.7 مليار دولار من بينها 13.5 مليار دولار في صورة ودائع لدى المملكة العربية السعودية بما يمثل 8.4% من جملة الدين الخارجي البالغ قيمته 161.2 مليارًا.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي أظهر وصول حجم المديونية لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 11.7 مليار دولار بما تمثل 7.3% من جملة الدين ، و 6 ملياراً لصالح دولة الكويت بنسبة 3.7%.

وقال التقرير إن ارتفاع مدفوعات القروض والتسهيلات الخارجية سجلت 5.4% مليار دولار ضمن الأسباب في زيادة تلك المديونيات، بالإضافة لتراجع سعر الصرف الأجنبي " الدولار" وهوما أحدث فروقٌا في قيمة تلك المديونية.

ونتج عن تلك الزيادة، نمو القيم الدفترية للديون بقيمة اقتربت من 3 مليارات دولار بنهاية العام المالي الماضي.

و علي سياق متصل ارتفعت معدلات سداد مصر لأعباء خدمة الدين الخارجي إلى 38.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 الماضي بعد أن كانت ما يقارب من 33 مليار دولار في العام المالي قبل السابق بما يعادل 17.63% نموًا على أساس سنوى.

جاء ذلك وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي تضمن ارتفاع معدلات سداد أقساط وفوائد الديون لصالح المؤسسات المالية الدولية والدول الأخرى بمعدل 17.6% على أساس سنوي.

أصول الدين

وسجلت معدلات سداد أصول الدين نحو 30.2 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025، والذي يتزامن مع ختام العام المالي الماضي، وهو يوازي منتصف السنة المالية الحالية في البنوك.

وصعد الدين الخارجي لمصر بنهاية السنة المالية الماضية مقدار 8.3 مليار دولار على أساس سنوى بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق له، مسجلا بذلك 161.2 مليار دولار في الوقت الحالي.

وأكدت تعليقات مصادر مصرفية لـ"صدى البلد" ارتفاع معدلات سداد المديونيات الخارجية بما في ذلك الفوائد والأقساط في المواعيد المتفق عليها مع الحكومة المصرية، وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد المصري رغم التداعيات الجيوسياسية العالمية.

البنك المركزي اخبار مصر الدين الخارجي مديونيات الدول العربية الوديعة السعودية الوديعة الكويتية مال واعمال

