قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟
دفاع الشيوخ تشيد بـ"ايديكس 2025": القوات المسلحة حريصة على تطوير التسليح
اجتماع عاجل لرئيس الوزراء لمتابعة «وثيقة ملكية الدولة» وتطوير منظومة القرار الحكومي
بالأسماء.. حركة تغييرات موسعة في مديري مستشفيات الإسكندرية
رواية جديدة تهزّ المعادي.. عزف على جثث النساء للسيد فلاح
سويلم: تطبيق التحول الرقمي بهيئة المساحة ورقمنة ما تقدمه من خدمات
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حملة صيانة شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي بمشروع روضة أكتوبر 104 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آية الجارحي

أعلن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ حملة صيانة متكاملة داخل مشروع روضة أكتوبر 104 عمارة بهدف رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

💢وأشار الجهاز إلى أن الأعمال شملت تنفيذ مجموعة من الإجراءات الفنية، تضمنت:

• استبدال الأغطية التالفة والمفقودة.

• ضبط مناسيب الأغطية بما يحقق التشغيل السليم.

• صيانة غرف المحابس وتطهيرها بصورة دورية.

• تطهير مطابق الصرف الصحي ورفع الرواسب والمخلفات أولاً بأول.

• مراجعة بلاعات الأمطار وإعادة تأهيلها.

• استبدال المحابس التالفة وتركيب أخرى جديدة، مع إعداد المحابس الصالحة للاستخدام ضمن مخزون الطوارئ.

• تسجيل مكونات الشبكات ميدانياً وتوثيقها رقمياً ضمن قاعدة بيانات فنية حديثة للمنطقة.

• متابعة ملاحظات وشكاوى السكان والتعامل الفوري معها.

وأكد المهندس ياسر عبد الحليم رئيس الجهاز أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الجهاز للمتابعة المستمرة لعناصر المرافق داخل المدينة، بما يضمن الحفاظ على جاهزية الشبكات ورفع مستوى الخدمة.

وأضاف رئيس الجهاز أن تحديث البيانات الفنية للشبكات يتيح رؤية أوضح لفرق الصيانة ويساعد على سرعة اتخاذ القرار عند التعامل مع البلاغات اليومية.

وأكد جهاز المدينة على استمرار تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمختلف مناطق حدائق أكتوبر، حرصاً على توفير خدمة مستقرة وآمنة للسكان، مع تقديره للتعاون الإيجابي من المواطنين في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو أعطال.

المياة صيانه المياة مواسير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

ترشيحاتنا

إكس مراتي

طرح فيلم "إكس مراتي" على نتفليكس في هذا الموعد

مي عز الدين وريم البارودي

مي عز الدين توجه رسالة لـ ريم البارودي بعد انضمامها لمسلسها الجديد

ميرنا نور الدين

جاكيت جلد بني.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد