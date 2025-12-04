جاكيت جلد بني.. ميرنا نور الدين تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"

إطلالة ميرنا نور الدين

وظهرت ميرنا في الصور بإطلالة شتوية متميزة ، مرتدية جاكت جلد بني وبنطلون اسود، ومعتمدة علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها

ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة اللافتة.

تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل

الاجتماعي.