ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابةً من الجيم ،اذا ارتدت ملابس رياضية ولم تتكلف في وضع المكياج معتمده علي جمالها الطبيعي.

ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة اللافتة.



تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.