ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها من الجيم

ميرنا محمود

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .


وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة جذابةً من الجيم ،اذا ارتدت ملابس رياضية ولم تتكلف في وضع المكياج معتمده علي جمالها الطبيعي.

ولاقت الصور إعجابًا كبيرًا من متابعيها الذين أشادوا بجمالها في هذه الإطلالة  اللافتة.


تُعرف ميرنا نور الدين بجمالها الطبيعي واختياراتها الأنيقة في عالم الموضة، وتحرص دائمًا على مشاركة جمهورها لحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المختلفة عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

رئيس الوزراء الفلسطي : الحكومة تعد برنامجا للتعافي في غزة

رئيس الوزراء الفلسطيني: الحكومة تعد برنامجا للتعافي في غزة

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع اليوم على تباين مؤشراتها

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع اليوم على تباين مؤشراتها

الهند تسعى لزيادة واردات النفط والغاز من أمريكا تحت ضغط ترامب لوقف شراء النفط الروسي

الهند تسعى لزيادة واردات النفط والغاز من أمريكا تحت ضغط ترامب لوقف شراء النفط الروسي

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

