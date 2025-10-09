بفستان مجسم.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وخطفت ميرنا نور الدين أنظار جمهورها فى الصور بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستانًا مجسما باللون الأزرق.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعته، ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة.

وتتميز ميرنا نور الدين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة.