رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
فن وثقافة

مي عز الدين توجه رسالة لـ ريم البارودي بعد انضمامها لمسلسها الجديد

سارة عبد الله

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة للفنانة ريم البارودي بعد انضمامها لفريق عمل مسلسلها الجديد يعرض في دراما رمضان 2026.

وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها على انستجرام: “واحشني التمثيل معاكي رفيقة النجاح يا قطر التمثيل”.

مي عز الدين على انستجرام

ويأتي انضمام ريم البارودي للعمل ليعيد تعاونها مع مي للمرة الثالثة، بعد مشاركتها الأولى معها في مسلسل الشك عام 2013، والذي قدّم قصّة غامضة وحقق نسب مشاهدة لافتة وقت عرضه، وظهرت خلاله ريم في دور ترك بصمة واضحة. ثم عاد التعاون بينهما مرة أخرى في مسلسل دلع بنات في موسم رمضان 2014، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته كندة علوش، محمد إمام، عمر مصطفى متولي وغيرهم، وقدمت فيه مي دور سيدة الأعمال التي تضطر للهرب إلى حارة شعبية، بينما جسدت ريم إحدى الشخصيات المؤثرة في أحداث العمل، ليشكّل المسلسل وقتها نقلة في مشوار العديد من أبطاله.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان عماد زيادة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج مها سليم، مع استمرار التفاوض مع عدد من النجوم المشاركين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

ويستعد أبطال العمل لتصويره خلال الشهر الجاري وسط ترقب كبير من الجمهور خاصة مع الإعلان عن انضمام ريم البارودي، وما يحمله هذا التعاون من ذكريات نجاحات سابقة.

أما ريم، اخر اعمالها مسلسل "جوما" مع النجمة ميرفت امين وتم عرض المسلسل رمضان الماضي.

مي عز الدين ريم البارودي دراما رمضان 2026 الفنانة مي عز الدين

