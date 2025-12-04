مي عز الدين توجه رسالة لـ ريم البارودي بعد انضمامها لمسلسها الجديد

وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة للفنانة ريم البارودي بعد انضمامها لفريق عمل مسلسلها الجديد يعرض في دراما رمضان 2026.

وكتبت مي عز الدين عبر ستوري حسابها على انستجرام: “واحشني التمثيل معاكي رفيقة النجاح يا قطر التمثيل”.

مي عز الدين على انستجرام

ويأتي انضمام ريم البارودي للعمل ليعيد تعاونها مع مي للمرة الثالثة، بعد مشاركتها الأولى معها في مسلسل الشك عام 2013، والذي قدّم قصّة غامضة وحقق نسب مشاهدة لافتة وقت عرضه، وظهرت خلاله ريم في دور ترك بصمة واضحة. ثم عاد التعاون بينهما مرة أخرى في مسلسل دلع بنات في موسم رمضان 2014، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته كندة علوش، محمد إمام، عمر مصطفى متولي وغيرهم، وقدمت فيه مي دور سيدة الأعمال التي تضطر للهرب إلى حارة شعبية، بينما جسدت ريم إحدى الشخصيات المؤثرة في أحداث العمل، ليشكّل المسلسل وقتها نقلة في مشوار العديد من أبطاله.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان عماد زيادة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج مها سليم، مع استمرار التفاوض مع عدد من النجوم المشاركين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

ويستعد أبطال العمل لتصويره خلال الشهر الجاري وسط ترقب كبير من الجمهور خاصة مع الإعلان عن انضمام ريم البارودي، وما يحمله هذا التعاون من ذكريات نجاحات سابقة.

أما ريم، اخر اعمالها مسلسل "جوما" مع النجمة ميرفت امين وتم عرض المسلسل رمضان الماضي.