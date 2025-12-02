لتالت مرة.. مسلسل قبل وبعد يجمع ريم البارودي ومي عز الدين في رمضان 2026

انضمت الفنانة ريم البارودي رسميًا إلى فريق عمل مسلسل قبل وبعد بطولة النجمة مي عز الدين، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2026، ليكون هذا العمل محطة جديدة تجمع الثنائي بعد سنوات من تقديم أعمال حققت حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

ويأتي انضمام ريم البارودي للعمل ليعيد تعاونها مع مي للمرة الثالثة، بعد مشاركتها الأولى معها في مسلسل الشك عام 2013، والذي قدّم قصّة غامضة وحقق نسب مشاهدة لافتة وقت عرضه، وظهرت خلاله ريم في دور ترك بصمة واضحة. ثم عاد التعاون بينهما مرة أخرى في مسلسل دلع بنات في موسم رمضان 2014، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته كندة علوش، محمد إمام، عمر مصطفى متولي وغيرهم، وقدمت فيه مي دور سيدة الأعمال التي تضطر للهرب إلى حارة شعبية، بينما جسدت ريم إحدى الشخصيات المؤثرة في أحداث العمل، ليشكّل المسلسل وقتها نقلة في مشوار العديد من أبطاله.

ومع إعلان انضمام ريم لمسلسل قبل وبعد، يعود التعاون بين النجمتين بعد أكثر من عشر سنوات، في عمل يُنتظر أن يجمعهما في تركيبة درامية مختلفة كليًا عن تجاربهما السابقة.

ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا الفنان عماد زيادة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج مها سليم، مع استمرار التفاوض مع عدد من النجوم المشاركين الذين سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة.

ويستعد أبطال العمل لتصويره خلال الشهر الجاري وسط ترقب كبير من الجمهور خاصة مع الإعلان عن انضمام ريم البارودي، وما يحمله هذا التعاون من ذكريات نجاحات سابقة.

أما ريم، اخر اعمالها مسلسل "جوما" مع النجمة ميرفت امين وتم عرض المسلسل رمضان الماضي.