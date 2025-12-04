نهى فرحات : أسر ذوي الهمم في حاجة للدعم

أكدت نهى فرحات لايف كوتش، أن اليوم العالمي لـ ذوي الهمم، يؤكد لهم مكانتهم في هذا المجتمع، وأن لهم يوم مميز يجعلهم مميزون.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن دمجهم في التعليم يكون على حسب الاستقبال للطالب، ووجودهم داخل الانشطة يجعلهم يدخلون في المجتمع.



وأشارت إلى أن أسر ذوي الهمم في حاجة للدعم من خلال دورات تدريبية، لمعرفة ما هو المطلوب منهم، وطريقة تعاملهم مع الأطفال، والمجتمع، وتقديم التوعية لهم وأن الوعي هو بداية للتغير.



ولفتت إلى أن التعامل مع ذوي الهمم يجب أن يكون بالتوازي، فلا يجب أن يشعر الطفل أو الشخص من قادرون باختلاف أنه يعاني من شئ، أو التعامل معه يكون مختلف عن غيره.



وأوضحت أن تعزيز دخول ذوي الهمم في المجتمع يعزز الثقة بالنفس، ويجعلهم يدخلون في المجتمع.

