قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق عاصمة بنجلاديش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نهى فرحات : أسر ذوي الهمم في حاجة للدعم

ذوي الهمم
ذوي الهمم
البهى عمرو

 أكدت نهى فرحات لايف كوتش، أن اليوم العالمي لـ ذوي الهمم، يؤكد لهم مكانتهم في هذا المجتمع، وأن لهم يوم مميز يجعلهم مميزون.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن دمجهم في التعليم يكون على حسب الاستقبال للطالب، ووجودهم داخل الانشطة يجعلهم يدخلون في المجتمع.


وأشارت إلى أن أسر ذوي الهمم في حاجة للدعم من خلال دورات تدريبية، لمعرفة ما هو المطلوب منهم، وطريقة تعاملهم مع الأطفال، والمجتمع، وتقديم التوعية لهم وأن الوعي هو بداية للتغير.


ولفتت إلى أن التعامل مع ذوي الهمم يجب أن يكون بالتوازي، فلا يجب أن يشعر الطفل أو الشخص من قادرون باختلاف أنه يعاني من شئ، أو التعامل معه يكون مختلف عن غيره.


وأوضحت أن تعزيز دخول ذوي الهمم في المجتمع يعزز الثقة بالنفس، ويجعلهم يدخلون في المجتمع.
 

ذوي الهمم صدى البلد نهى فرحات لايف كوتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

متهمة

ضبط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من سيدة أجنبية في التجمع

صورة الطالب الفقيد

وفاه طالب جامعي إثر سقوطه بين عجلات القطار ورصيف المحطة بمشتول السوق

المتهم

ديلر أونلاين.. حبس المتهم بترويج الحشيش في بوست فيسبوك

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد