قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: نقل التجربة المصرية للعراق في دليل تشغيل وحدات الرعاية الأساسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي، المدير العام لدائرة الصحة العامة بوزارة الصحة العراقية، وفدًا مصريًا برئاسة الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وعقد الجانبان جلسة تشاورية موسعة على هامش الدورة السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقدة في بغداد.

ركزت المباحثات على تعزيز التعاون في مبادرة «الألف يوم الذهبية»، تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، وتطبيق نهج «مسار الحياة» لتحقيق طول العمر الصحي عبر إنشاء مراكز تميز. كما تناولت المناقشات تحسين الخصائص السكانية، مواجهة التغيرات الديموغرافية، ودعم برامج صحة الأم والطفل وحديثي الولادة مع التوسع في الرضاعة الطبيعية.

سد الفجوات في خدمات صحة الأم والطفل

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الاستراتيجية المصرية تركز على سد الفجوات في خدمات صحة الأم والطفل من خلال تقديم خدمات متخصصة مجانية، خفض معدلات وفيات الأمهات وحديثي الولادة، دعم الولادة الطبيعية، الحد من القيصريات غير الضرورية، ومكافحة التقزم وسوء التغذية والأنيميا. 

كما سلطت الضوء على دور غرف المشورة الأسرية في تعزيز الرضاعة الطبيعية المطلقة وإعداد الأسرة للحمل بفاصل 3-5 سنوات بين الولادات.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لصياغة مذكرة تفاهم تشمل تطوير مراكز التميز، نقل التجربة المصرية في دليل تشغيل وحدات الرعاية الأساسية، وتدريب الكوادر العراقية على برامج المشورة الأسرية والألف يوم الذهبية. 

ويأتي ذلك استكمالاً للخطوات التجريبية التي بدأها العراق في محافظة بغداد بعد اللقاء التنسيقي بالقاهرة في أكتوبر الماضي، حيث قدمت مصر الأدلة والمحتوى العلمي اللازم.

شارك في الجلسة من الجانب العراقي كل من: الدكتور فراس جبار الموسوي، الدكتور وسام التميمي، الدكتور إيهاب سالم، الدكتور أسعد مهدي أسعد، الدكتور بشار عبد اللطيف، الدكتور حسين مهدي، والدكتورة رغد عبد الرضا.

الصحة مباحثات مصرية الألف يوم الذهبية الرعاية الأولية الصحة العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

نوة قاسم

بدء نوة قاسم غدا.. حالة طوارئ في الأسكندرية وتحذير عاجل من الأرصاد

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

ترشيحاتنا

الكابوتشا

ماذا يحدث عند تناول الكابوتشا؟

مكرونة فرن

طريقة عمل مكرونة فرن بالفراخ والمشروم

يوسف محمد

وفاة طفل في بطولة سباحة.. إليك الإسعافات الأولية للغرق

بالصور

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بلبيس السلام بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طريقة عمل كيك الرواني الهشة

طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة
طريقة عمل كيك الرواني الهشة

سوق المستعمل.. مواصفات وسعر فيات بونتو 2009‏

فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏
فيات بونتو موديل 2009‏‏

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة.

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد