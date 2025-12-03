قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل السفير السويسري لتعزيز التعاون الصحي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي.

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وسويسرا، وحرص قيادتي البلدين على توسيع آفاق الشراكة في مجال الرعاية الصحية.

تناول اللقاء استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك، خاصة في مشروع معالجة النفايات الطبية، ومشروع خدمات نقل الدم القومية الذي أشاد به الجانب السويسري خلال زيارات سابقة كنموذج متميز يتسم بالاستدامة والتغطية الشاملة وحصوله على شهادات الجودة العالمية، إلى جانب التعاون في إدارة الأزمات الصحية والأمراض المعدية.

تبادل الزيارات والخبرات

كما ناقش الطرفان تعزيز تبادل الزيارات والخبرات في إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، وتطوير التعاون في التدريب المهني والتمريض، وإنتاج الأدوية، ومراقبة الجودة، وتصنيع اللقاحات، والإنتاج المشترك للمنتجات الدوائية.

وفي ختام اللقاء، سلم السفير السويسري للدكتور خالد عبد الغفار دعوة رسمية لحضور المنتدى الاقتصادي السويسري - المصري المقرر عقده يوم 26 يناير 2026 بالقاهرة، والذي يمثل منصة رفيعة المستوى لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في قطاع الصحة، من خلال تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإبراز الابتكار السويسري ونقل التكنولوجيا.

من جانبه، أكد سفير سويسرا لدى مصر الدكتور أندرياس باوم، أن وزارة الصحة والسكان تُعد من أهم شركاء سويسرا في مصر، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الصادرات السويسرية إلى مصر هي من المنتجات الكيميائية والدوائية، ما يبرز التأثير الكبير للتعاون الإنمائي الثنائي في قطاع الصحة، وكذلك المساهمة القيمة التي يقدمها القطاع الخاص السويسري في تحقيق رؤية مصر 2030.

إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة

وقال إن هذا التعاون تعزّز أيضاً من خلال إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا، التي عقدت اجتماعها الأول في سويسرا في مايو 2025، إلى جانب إنشاء المنتدى الاقتصادي السويسري – المصري الذي سينعقد مطلع العام المقبل. 

في هذا السياق، وجّه السفير دعوة إلى وزير الصحة للمشاركة كمتحدث مميز في الجلسة الصحية الخاصة بالمنتدى، وهي دعوة رحّب بها الوزير وقبلها.

حضر اللقاء الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة سوزان زناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة فاتن مسعد، مدير عام الإدارة العامة لخدمات نقل الدم القومية، والدكتورة داليا رشيد، مدير إدارة المنح والقروض.

القطاع الخاص وزارة الصحة والسكان التعاون الاقتصادي المنتدى الاقتصادي التمريض الأمراض المعدية النفايات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ترشيحاتنا

المتهم

الراجل مات.. القبض على شخص صدم آخر بسيارته في القاهرة

المتهم

القبض على سائق بالبحيرة طلب أجرة زيادة من الركاب

صورة أرشيفية

ضبط 236 كيلو أغذية ما بين غير صالحة للاستهلاك ومجهولة البيانات والمصدر بالغربية

بالصور

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور
وفاة السباح يوسف محمد لاعب نادى الزهور

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025
الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة
كيف تفرّق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد