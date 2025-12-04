زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شمال شرق عاصمة بنجلاديش

أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في بنجلاديش، أن زلزالا بلغت شدته 4.1 درجة على مقياس ريختر ضرب البلاد، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية جراء الهزة الأرضية.



وأفادت الإدارة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل 24" البنغالية، اليوم /الخميس/ - بأن مركز الزلزال وقع في منطقة "شيبور" بمدينة "نارسينجدي" التي تبعد 38 كيلومترا شمال شرقي العاصمة "داكا".



ويأتي هذا بعدما ضرب زلزال، وهو الأقوى منذ عدة عقود، بنجلاديش في 21 من شهر نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 600 آخرين.

