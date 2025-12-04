مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت من حركة حماس رفات مواطن تايلاندي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه جرى تحديد هوية صاحب الرفات الذي تسلمته إسرائيل من حركة حماس، وتبين أنه المواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك.



وأشارت قناة "أي نيوز24" الإسرائيلية، اليوم /الخميس/، إلى أنه لايزال جثمان الإسرائيلي ران جفيلي فقط في القطاع.



ووافقت حركة حماس على تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات الموجودين في غزة في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار شكل المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.



من جانبهم .. قال مسؤولون تايلانديون إن الرفات التي سلمت من قطاع غزة إلى السلطات الإسرائيلية قد تم التعرف عليها على أنها تعود لآخر رهينة تايلاندي.