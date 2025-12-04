رغم صعوبة حركتهن.. مسنّات يشاركن في انتخابات النواب بالعسيرات في سوهاج

شهدت لجنة بنت الشاطئ بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، اليوم، مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث حرصت سيدات مسنّات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، رغم ما يعانينه من صعوبة في الحركة وتقدم في العمر.

وتقدّمت المسنات إلى اللجان منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا، إما بمساعدة ذويهن أو مستعينات بعصا أو كراسي متحركة، في مشهد يعكس إصرارًا كبيرًا على أداء الواجب الوطني والمشاركة في العملية الانتخابية.

انتخابات النواب بسوهاج

وفي عدد من لجان العسيرات، وقف الموظفون ورجال الأمن والقضاة، وفي مقدمتهم المستشارون رؤساء اللجان، لمساعدة السيدات المسنّات على الدخول، وتوفير المقاعد لهن، وتسهيل إجراءات الإدلاء بأصواتهن، الأمر الذي حوّل المشهد الانتخابي إلى لوحة إنسانية تُبرز احترام الدولة لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

ولقيت هذه اللفتات الإنسانية تقديرًا واسعًا من الأهالي الذين حرصوا بدورهم على مساعدة كبار السن وتشجيعهم على المشاركة.

وتأتي هذه المشاهد ضمن استعدادات مكثفة شهدتها محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية، حيث تستقبل 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية ما يقرب من 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب لهم حق التصويت، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات. وشدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على مراجعة جاهزية جميع المقار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بوزارة الداخلية لضمان التعامل السريع مع أي طارئ.

كما تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان بدءًا من وصول الصناديق وحتى خروج آخر ناخب، مع تجهيز أماكن انتظار مظللة ومسارات خاصة لتسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم.

ومع تواصل المشاركة خلال اليوم، أكد مشهد المسنات بالعسيرات أن إرادة المواطن لا يحدّها عمر، وأن وعي المرأة الريفية في سوهاج يظل حاضرًا بقوة في كل استحقاق انتخابي، لتثبت أن صوتها جزء أصيل من العُرس الديمقراطي بالمحافظة.