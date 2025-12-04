قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسالة نارية من خالد الغندور لـ محمد شريف بعد مشادته مع حلمي طولان
قبل الحادث بـ 5 أيام| آخر ظهور للاعب يوسف محمد مع مدربه: “حقق ميداليتين في السباحة”
الأجرود: إلغاء انتخابات البرلمان ببعض الدوائر يؤكد شفافية الدولة
وزير الاستثمار يلتقي مسئول «إل جي - مصر» لاستعراض المشروعات والخطط التوسعية
موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
«الأعلى للآباء والمعلمين»: منصة كيريو أثبتت نجاحها في بناء المهارات الرقمية للطلاب
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 76 مسيرة أوكرانية خلال الليل
مش عايزين أزمة.. تفاصيل الخلاف حول ركلة جزاء الكويت بـ كأس العرب
أبرز مباريات اليوم الخميس 4-12-2025 والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 379 قتيلا
لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت في 20 دائرة بإعادة انتخابات مجلس النواب
لم يتم رصده في مصر.. طرق انتشار فيروس ماربورج وسبل الوقاية منه
محافظات

رغم صعوبة حركتهن.. مسنّات يشاركن في انتخابات النواب بالعسيرات في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت لجنة بنت الشاطئ بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، اليوم، مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث حرصت سيدات مسنّات على المشاركة والإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب، رغم ما يعانينه من صعوبة في الحركة وتقدم في العمر.

وتقدّمت المسنات إلى اللجان منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحًا، إما بمساعدة ذويهن أو مستعينات بعصا أو كراسي متحركة، في مشهد يعكس إصرارًا كبيرًا على أداء الواجب الوطني والمشاركة في العملية الانتخابية.

انتخابات النواب بسوهاج

وفي عدد من لجان العسيرات، وقف الموظفون ورجال الأمن والقضاة، وفي مقدمتهم المستشارون رؤساء اللجان، لمساعدة السيدات المسنّات على الدخول، وتوفير المقاعد لهن، وتسهيل إجراءات الإدلاء بأصواتهن، الأمر الذي حوّل المشهد الانتخابي إلى لوحة إنسانية تُبرز احترام الدولة لحقوق الفئات الأكثر احتياجًا.

ولقيت هذه اللفتات الإنسانية تقديرًا واسعًا من الأهالي الذين حرصوا بدورهم على مساعدة كبار السن وتشجيعهم على المشاركة.

وتأتي هذه المشاهد ضمن استعدادات مكثفة شهدتها محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية، حيث تستقبل 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية ما يقرب من 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب لهم حق التصويت، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات. وشدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على مراجعة جاهزية جميع المقار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بوزارة الداخلية لضمان التعامل السريع مع أي طارئ.

كما تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان بدءًا من وصول الصناديق وحتى خروج آخر ناخب، مع تجهيز أماكن انتظار مظللة ومسارات خاصة لتسهيل دخول كبار السن وذوي الهمم.

ومع تواصل المشاركة خلال اليوم، أكد مشهد المسنات بالعسيرات أن إرادة المواطن لا يحدّها عمر، وأن وعي المرأة الريفية في سوهاج يظل حاضرًا بقوة في كل استحقاق انتخابي، لتثبت أن صوتها جزء أصيل من العُرس الديمقراطي بالمحافظة.

