فتح اللجان أمام الناخبين للمشاركة بـ العُرس الديمقراطي في سوهاج | شاهد

شهدت محافظة سوهاج، منذ قليل، فتح أبواب اللجان الانتخابية أمام الناخبين للمشاركة في العُرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات تنظيمية مشددة واستعدادات مكثفة وفرتها المحافظة لضمان انطلاق اليوم الانتخابي الثاني بسلاسة وانضباط.

ومنذ اللحظات الأولى لبدء التصويت، توافد المواطنون من مختلف الأعمار على المقار الانتخابية المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة، في مشهد يعكس حرص أبناء سوهاج على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

انتخابات النواب بسوهاج

وبرز حضور كبار السن والنساء بشكل لافت، حيث شهدت عدد من القرى طوابير مبكرة أمام اللجان، فيما عملت فرق المتابعة على تسهيل الحركة وتنظيم الدخول بما يضمن سير العملية الانتخابية دون تعطل.

وجاء فتح اللجان في ظل منظومة استعدادات ضخمة، حيث تستقبل 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية ما يقرب من 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على مراجعة التجهيزات النهائية داخل المقار، والتأكد من جاهزية اللجان بالكامل وفقًا للكشوف الرسمية. كما تم تفعيل غرف عمليات فرعية في كل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وذلك إلى جانب الربط اللحظي مع مركز السيطرة بوزارة الداخلية لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي طارئ.

وفي إطار التأمين، جرى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين الصناديق والناخبين والقضاة، كما تم تجهيز مظلات ومسارات خاصة أمام اللجان للتخفيف على كبار السن وذوي الهمم.

وبينما تستمر اللجان في استقبال الناخبين حتى انتهاء اليوم، يعكس المشهد حرص مواطني سوهاج على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق، خاصة بعد إعادة التصويت في عدد من الدوائر التي أُلغي قرارها سابقًا، ما يجعل هذه الجولة مفصلية في رسم مستقبل المحافظة السياسي خلال السنوات المقبلة.