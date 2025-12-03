محافظ سوهاج: رصد أنصار بعض المرشحين بتوزيع كراتين ومبالغ مالية وتم تحرير محاضر

كشف اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج، سير العلمية الانتخابية في الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .



وقال عبد الفتاح نور الدين في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" لدينا 7 دوائر انتخابية ملغاة ويتنافس فيها 156 مرشح ".

وتابع عبد الفتاح نور الدين :" لا مخالفات جسيمة في سير العلمية الانتخابية وهناك انتظام في عملية التصويت ".



وأكمل عبد الفتاح نور الدين :" تم رصد مخالفات لقيام أنصار بعض المرشحين كانوا يقومون بتوزيع كراتين مواد غذائية ومبالغ مالية وتم رصدها من قبل الأجهزة الأمنية وتحرير محاضر".

ولفت عبد الفتاح نور الدين :" هناك نسب إقبال ملحوظة من المواطنين على مدار اليوم ".

