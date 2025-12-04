قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
حقوق الإنسان: الدولة تقف على مسافة واحدة بين جميع مرشحي الانتخابات
المديرة التنفيذية لـ "قادرون باختلاف" تستعرض محاور تمكين ذوي الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

النينيا واحترار الستراتوسفير.. بداية قوية لموسم الثلوج 2026/2025| ايه الحكاية؟

الشتاء
الشتاء
أمينة الدسوقي

تشير المؤشرات المناخية المبكرة إلى انطلاق موسم شتوي نشط حيث يتوقع أن يشهد شتاء 2026 نمطا باردا ورطبا يقود إلى تساقطات ثلجية بارزة. 

النينيا واحترار الستراتوسفير تشكلان شتاء 2025/2026

تظهر النماذج المناخية أن ظاهرة النينيا ستكون المحرك الأكبر للأنماط الجوية خلال الشتاء المقبل، بالتزامن مع احترار متنامي في طبقة الستراتوسفير، ما أدى خلال الأسابيع الأخيرة إلى اضطراب الدوامة القطبية وإلى تذبذبات ملحوظة في درجات الحرارة عبر النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

بداية الشتاء برودة متسارعة 

من المقرر أن تشكل نواة الدوامة القطبية فوق العديد من الدول من بينها كندا وشرق ووسط الولايات المتحدة حيث تعزز تلك الدوامة تساقط الثلوج و تدفق هواء قطبي بارد نحو الولايات المتحدة.

تيار جوي دافئ يحد من فرص الثلوج فى أوروبا

على الجانب الآخر من الأطلسي، تتعرض أوروبا لتيارات غربية وجنوبية غربية دافئة، ما يُبقي درجات الحرارة بين المعدلات وأعلى منها، ويؤخر وصول الهواء القطبي. 

عجز في الثلوج رغم تحسن طفيف

تشير التوقعات الموسمية إلى تساقط ثلوج أقل من المعدلات في معظم أنحاء أوروبا، مع تحسن طفيف مقارنة بتوقعات الشهر السابق، خصوصا في المملكة المتحدة و أيرلندا، وأجزاء من أوروبا الوسطى.

شتاء متباين بين القارتين

تكشف أحدث بيانات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية (ECMWF) أن أمريكا الشمالية تتجه نحو موسم ثلجي نشط، خاصة في الشمال، أما أوروبا تواجه موسمًا تحت المتوسط، مع فرص جيدة فقط في المرتفعات والمناطق القطبية.

ومع أن الشذوذات تشير إلى نقص في بعض المناطق، فإن إجمالي التراكمات يبقى موجودا، ما يعني أن التساقطات لن تنعدم، بل ستكون أقل من المعدلات المعتادة.

شتاء الشرق الأوسط 2026/2025

وفى منطقة الشرق الأوسط يشهد فصل الشتاء تباييا كبيرا في درجات الحرارة والظواهر الجوية تبعا للموقع الجغرافي، إلا أن التوقعات الأولية لشتاء 2025-2026 تشير إلى أنه سيكون شتاءا نشطا واستثنائيًا فبالتزامن مع تأثير ظاهرة اللانينيا، يُرجح أن تزداد فرص العواصف القوية والسيول، إلى جانب احتمال تعرض عدد من المناطق لموجات برد قاسية وتساقط الثلوج، لاسيما في بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية.

ويبدأ الشتاء فلكيا في 21 ديسمبر ويستمر حتى 19 مارس، بينما يختلف تأثيره من منطقة لأخرى، إذ تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة وأحيانا ثلوجا، في حين تتسم مناطق أخرى ببرودة جافة وتقلبات سريعة.

الظواهر الجوية المتطرفة

قد تشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط عواصف قوية تعرف بـ"العواصف المتوسطية" (Medicanes)، وهي ظواهر جوية شبيهة بالأعاصير المدارية.

من المتوقع حدوث تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة، تتراوح بين البرودة القارسة وارتفاعات مؤقتة في درجات الحرارة مع زيادة الرطوبة.

النينيا احترار الستراتوسفير الشتاء الشتاء المقبل فرص الثلوج فى أوروبا بداية الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

استعلام تكافل وكرامة

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

القومي للمرأة ينظم لقاء بعنوان “قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف ضد المرأة”

نيفين جامع: المرأة القادرة اقتصاديا تستطيع مواجهة التحديات داخل الأسرة والمجتمع

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد