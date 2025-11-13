قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: مشروع تنمية علم الروم يحسن قيمة الجنيه ويحقق التنمية المستدامة
"قدس الأثر ومعهد العظمة".. برنامج العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الأهلية ينظم ندوة تثقيفية
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ما ينبغي فعله لمن أراد الدخول في صلاة الجماعة ولم يجد مكانا في الصف
عرض حياة المواطنين للخطر.. سائق سيارة نقل بدمياط يواجه السجن المشدد بالقانون
مجلس السيادة السوداني: القيادة العسكرية تسعى لتجنيب البلاد نزيف الدماء
غارة جوية إسرائيلية شرقي مدينة غزة تُشعل موجة جديدة من التصعيد
الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة
تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض
صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
عادل نصار

كشف هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعة أن تكون حالة الطقس اليوم مائلة للبرودة في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في مصر 

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عن متوقع أن يكون  الطقس معتدلة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحارا على جنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

شبورة مائية صباحا 

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع في حالة الطقس اليوم أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتكون بدايتها من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة الـ 9 صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر 

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع في حالة الطقس اليوم أن تكون هناك فرص لـ سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

وتابعت أن وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع في حالة الطقس اليوم أن يصاحب سقوط الأمطار سحب رعدية بنسبة حدوث 30٪؜ تقريبا، مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط قوى للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مع ضربات برق ورعد على بعض المناطق.

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

حالة الطقس

شتاء مبكر.. إرشادات من الأرصاد للسلامة أثناء العواصف الرعدية المتوقعة غدا

زيزو

تعليق ناري من الغندور على عقوبة زيزو من اتحاد الكرة

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

رشوة

الوسيط والحقائب والملفات المؤجلة.. لغز الرشوة التي هزّت مصلحة الضرائب | أقول أحد المتهمين

ترشيحاتنا

مدينة العاشر من رمضان

استعدادا لبدء التشغيل.. الانتهاء من أعمال الكهرباء بمشروع امتداد الموقف بالعاشر من رمضان

جولة رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر

بالصور.. ياسر عبد الحليم يتفقد مشروعات مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجولة

من أجل حياة أفضل.. جولة لرئيس جهاز العبور الجديدة لمتابعة جاهزية المشروعات الخدمية.. صور

بالصور

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بألوان الطاوس.. أروى جودة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء
أروى جودة تخطف الانظار بفستان بالوان الطاوس على السجادة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد