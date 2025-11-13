الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

كشف هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات القليلة المقبلة، متوقعة أن تكون حالة الطقس اليوم مائلة للبرودة في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في مصر

واوضحت هيئة الأرصاد الجوية، عن متوقع أن يكون الطقس معتدلة نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وحارا على جنوب الصعيد، ويكون معتدل الحرارة في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره.

شبورة مائية صباحا

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع في حالة الطقس اليوم أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وتكون بدايتها من الساعة 4 فجرا وحتى الساعة الـ 9 صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أنه من المتوقع في حالة الطقس اليوم أن تكون هناك فرص لـ سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

وتابعت أن وجود فرص لـ سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري وحلايب وشلاتين تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وكشفت الأرصاد عن أنه من المتوقع في حالة الطقس اليوم أن يصاحب سقوط الأمطار سحب رعدية بنسبة حدوث 30٪؜ تقريبا، مع تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط قوى للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، مع ضربات برق ورعد على بعض المناطق.

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.