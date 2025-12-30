الأرصاد تحذر: أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية ليلة رأس السنة

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية تشهدها البلاد تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، حيث تتأثر مصر بامتداد منخفض جوي يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، خاصة السواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء شديدة البرودة ليلًا.

منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن فرص سقوط الأمطار تزداد على السواحل الشمالية الشرقية، خاصة خلال ليلة رأس السنة.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

أشار القياتي إلى أن درجات الحرارة ستسجل معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى نهارًا بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تنخفض ليلًا في القاهرة إلى نحو 10 درجات، وتكون أقل من ذلك في المناطق الصحراوية، مع أجواء شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

تحذيرات من الشبورة المائية

وأضاف عضو المركز الإعلامي للأرصاد أن الشبورة المائية تُعد من الظواهر الجوية المعتادة خلال فصل الشتاء، وقد تكون كثيفة أحيانًا، خاصة خلال الفترة من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

نصائح للمواطنين

وشددت هيئة الأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة وسقوط الأمطار، مع متابعة النشرات الجوية بشكل يومي للاطلاع على آخر تطورات الحالة الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة.