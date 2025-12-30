موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ يشارك باجتماع متابعة أوجه استغلال الأراضي المستردة وتنفيذ معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

عبر الفيديو كونفرانس...

محافظ الوادى الجديد يشارك باجتماع متابعة أوجه استغلال الأراضي المستردة وإزالة التعديات على أملاك الدولة.

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدى نائب المحافظ، اليوم ، في اجتماع عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجميع المحافظين؛ لمتابعة موقف أراضي الدولة المستردة وملفات التقنين .

فى مستهل اللقاء، أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التى يقوم بها مستشار رئيس الجمهورية فى ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة والدعم المقدم للوزارة والمحافظات، بما ساهم فى دفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة، كما أشادت بالجهود التى يقدمها المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة فى تذليل المشكلات والمعوقات بما يعزز موارد المحافظات ويدعم عملية التنمية.

وتقدم الفريق أسامة عسكر بالتهنئة للوزيرة والمحافظين بمناسبة العام الجديد، مشيداً بالجهود التى بذلتها الوزارة والمحافظين لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين واسترداد الأراضى، مشيراً إلى متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية وتكليفات بتقديم كل الدعم للانتهاء من هذا الملف قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، ونسب الإنجاز على مستوى جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضى المستردة، ومناقشة أوجه استغلال الأراضى المستردة سواء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو المشروعات التنموية والخدمية والإسكان الاجتماعى، أو طرحها للاستثمار لتعظيم الاستفادة ومنع التعدى عليها مرة أخرى.

كما عرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة الموقف العام للأراضى المستردة، البالغ عددها حوالى 38 ألف قطعة، وأوجه استغلالها على الخرائط (GIS)، سواء لقطع الأراضى المميزة المقرر طرحها للاستثمار، أو القطع المخصصة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو المشروعات التنموية والاستثمارية، فيما استعرض المحافظون التفاصيل الخاصة بموقف قطع الأراضى لديهم وبعض المقترحات للاستثمار.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية سعى الحكومة لحسن استغلال الأراضى المستردة فى إقامة مشروعات تنموية زراعية وصناعية وإنتاجية لخدمة المواطنين، مع تقديم الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل المعوقات بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية لتحقيق الاستفادة المثلى.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة توقيع جميع قطع الأراضى بالإحداثيات والتنسيق مع جهات الولاية لمنع عودة التعديات، ومراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن قبل الطرح للاستثمار، والتنسيق مع فرق المبادرة الرئاسية لمراجعة قطع الأراضى المخصصة للمشروعات المستقبلية. كما طالب المحافظين برفع صورة العقود على المنظومة الإلكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم، واستكمال حصر الأصول لإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية.

وفى ختام اللقاء، قدم مستشار رئيس الجمهورية الشكر للوزيرة والمحافظين على عقد هذا الاجتماع المهم، مؤكدًا أهمية بذل كل الجهود اللازمة لإنهاء ملف التقنين خلال الفترة الجارية.

الشباب والرياضة بالوادى الجديد: تنفيذ معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد عن تنفيذ معرض لتسويق المنتجات التراثية والحرفيه بمركز شباب بلاط والذى تضمن مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصنوعة بأيادى مصرية، وجرى عرض عدة منتجات منها، السجاد، الكليم، الاكسسوار، المنسوجات، المفروشات، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات ومتابعة محمد فكرى يونس مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

- طرح منتجات يدوية بأسعار مخفضة فى المعرض

وقال محمد فكرى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المعرض شمل طرح عدد كبير من المنتجات اليدوية والتراثية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها خارج هذا المعرض ، بجانب دعم الشباب من خلال قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لتسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل لهم من خلال تسويق منتجاتهم بالمعارض وتحقيق مصدر دخل لهم من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ووصولها إلى الأسواق،

وأضاف فكرى أن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، وذلك لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

تعليم الوادى الجديد: استكمال برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة للمرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، عن استمرار برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ المرحلة الابتدائية وخاصة بمدارس القرى النائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ وإشراف الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وجرى مواصلة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالتوازي مع خطة تنفيذه بالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة؛ للانتهاء من خطة رفع مستوى ومهارات التلاميذ بجميع المدارس في ذات البرنامج الزمني، حيث تابع الدكتور ابراهيم قناوى وكيل المديرية انتظام العمل بالتنسيق مع إدارة التعليم الابتدائى وتوجيه عام اللغة العربية ، والتربية الموسيقية لإدخال تأثيرات موسيقية مشوقة أمام التلاميذ.

وفى سياق متصل شهد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لقاء تجريبى لمسابقة “عباقرة الوادى ، للفرق المشاركة بتصفيات الإدارات التعليمية ، مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات ، الشعراوى الثانوية للبنات ، مدرسة باريس الثانوية المشتركة بحضور اللجنة التنسيقية ، بمقر قاعة على حريف بالخارجة.

ويعتبر برنامج عباقرة الوادى هو البرنامج الأول من نوعه الذى يجرى تنفيذه على أرض المحافظة فى خطوة تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع لدى الطلاب ورعاية المواهب الواعدة فى المجالات الفكرية والعلمية ودعما لمسيرة التطوير التعليمى وتعزيز نهج المحافظة فى تحفيز العقول الشابة واستثمار طاقاتها

وأشار وكيل تعليم المحافظة، أن البرنامج يستهدف طلاب المدارس الثانوية فى جميع الإدارات التعليمية ويهدف إلى تسليط الضوء و إبراز القدرات الفكرية والمهارية والعلمية إلى جانب خلق روح التنافس الإيجابى لدى الطلاب من الفرق المشاركة، وتتم التصفيات النهائية على مستوى المحافظة فور الإنتهاء من تصفيات الإدارات التعليمية وإعلان المركز الأول وتكريمه.