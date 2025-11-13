قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي
نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي
الديب أبوعلي

نعت نقابة أطباء مصر، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمود الجبالي، مدرس أمراض القلب بكلية طب الأزهر، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم، بعد أيام قليلة من صدور قرار ترقيته إلى درجة مدرس، في لحظةٍ كان يعيش فيها قمة عطائه العلمي والمهني.

وقالت النقابة في بيان لها: "رحل الجسد، لكن تبقى السيرة الطيبة، فالدكتور محمود الجبالي غادر عالمنا، لكنه ترك خلفه قصة تُروى بفخر، قصة طبيب وهب نفسه للعلم والمرضى، فصار اسمه شاهداً على معنى الوفاء والإخلاص".

وأضاف البيان أن الطبيب الراحل، الذي لم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، ترك بصمة إنسانية ومهنية نادرة في نفوس زملائه وطلابه ومرضاه، مشيرةً إلى أن رفاقه تداولوا بعد ساعات من رحيله صوره وذكرياته التي تختصر سيرة عمرٍ قصير في الأيام، عظيم في العطاء.

كما لفتت النقابة إلى أن الدكتور الجبالي كان من أوائل من اندفعوا لإنقاذ المرضى في حادث حريق مستشفى الحسين عام 2018، ضارباً أروع الأمثلة في الشجاعة والإخلاص.

واختتمت النقابة بيانها - بتقديم خالص العزاء لأسرته الكريمة وزملائه بكلية طب الأزهر ومستشفى الحسين، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدّمه من خدمةٍ للمرضى شفيعاً له يوم اللقاء.

نقابة أطباء مصر أمراض القلب وفاة الدكتور محمود الجبالي كلية طب الأزهر حريق مستشفى الحسين مستشفى الحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

ترشيحاتنا

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار

وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار يشيد بدور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في مواجهة التطرف

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر.. ووفرة المعلومات تحولت إلى أزمة وعي

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني يوضح الرسالة القرآنية في قول الله "لا تطغوا في الميزان"

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010
جيلي باندينو 2010

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل
أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
بالاسود..هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو
مازيراتي إم سي بيورا وألفا روميو جوليا كوادريفوليو

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد