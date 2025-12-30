قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات
الأرصاد تحذر من نشاط للرياح يضرب البلاد من الأربعاء حتى الأحد المقبل
بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير
أول تعليق من الصين على استهداف مقر الرئيس الروسي بوتين
وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة
موعد مباراة منتخب مصر في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا
شبورة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس اليوم الثلاثاء| فيديو
من مصر وسوريا والعراق.. مصرع أكثر من 3 آلاف مهاجر غير شرعي خلال 2025
وصول رمضان صبحي لمحكمة جنايات الجيزة للنطق بالحكم في قضية التزوير
قافلة المساعدات الـ105 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
دبلوماسي فلسطيني سابق: تهديد ترامب لـ حماس رسالة سياسية لا عسكرية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بسرعة وبدون مواد كيميائية

طريقة تنظيف الميكروويف
طريقة تنظيف الميكروويف
أسماء عبد الحفيظ

طريقة تنظيف الميكروويف بسرعة وبدون مواد كيميائية، يعتبر الميكروويف من الأجهزة الأساسية في كل مطبخ، ويستخدم بشكل يومي لتسخين الطعام أو طهيه بسرعة. ومع كثرة الاستخدام، تتراكم الدهون وبقايا الطعام على الجدران والرفوف، مما يسبب رائحة غير محببة ويؤثر على نظافة الجهاز وسلامة الطعام.

لكن تنظيف الميكروويف لا يحتاج إلى مواد كيميائية قوية أو وقت طويل، فهناك طرق طبيعية وسريعة تضمن لك جهازًا نظيفًا وآمنًا للاستخدام.

طريقة تنظيف الميكروويف بسرعة وبدون مواد كيميائية

طريقة تنظيف الميكروويف

في هذا المقال سنقدم طريقة مبتكرة لتنظيف الميكروويف بدون مواد كيميائية خطوة بخطوة، بالإضافة إلى نصائح للحفاظ عليه نظيفًا دائمًا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

المكونات والأدوات المطلوبة

  • لتنظيف الميكروويف بطريقة طبيعية، ستحتاجين إلى:
  • نصف كوب ماء
  • 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
  • عصير نصف ليمونة
  • وعاء مقاوم للحرارة يمكن استخدامه في الميكروويف
  • قطعة قماش نظيفة أو إسفنجة ناعمة

هذه المكونات متوفرة في المنزل، وتساعد على تنظيف الميكروويف بفعالية دون أي مواد كيميائية ضارة.

خطوات تنظيف الميكروويف بسهولة

طريقة تنظيف الميكروويف


الخطوة 1: إعداد محلول التنظيف الطبيعي

في وعاء مقاوم للحرارة، ضعي نصف كوب ماء، أضيفي ملعقتين من الخل الأبيض، وعصير نصف ليمونة. هذا الخليط يعمل على تليين الدهون وإزالة الروائح الكريهة بشكل طبيعي.

الخطوة 2: تسخين المحلول داخل الميكروويف

ضعي الوعاء داخل الميكروويف وشغليه لمدة 3-5 دقائق حتى يغلي المحلول. تأكدي من أن الغليان يحدث داخل الوعاء، وسيبدأ البخار بالانتشار داخل الجهاز، ما يساعد على تليين الدهون وبقايا الطعام.

الخطوة 3: ترك الميكروويف لبضع دقائق

بعد انتهاء التسخين، اتركي الوعاء داخل الميكروويف لمدة دقيقتين إضافيتين. هذا يسمح للبخار بالعمل على تليين الأوساخ العالقة على الجدران والسقف والقاعدة.

الخطوة 4: مسح الجدران الداخلية

استخدمي قطعة القماش النظيفة أو إسفنجة ناعمة لمسح الجدران الداخلية للميكروويف. ستلاحظين بسهولة إزالة الدهون وبقايا الطعام بدون مجهود كبير.

الخطوة 5: تجفيف الميكروويف

بعد إزالة الأوساخ، استخدمي قطعة قماش جافة لمسح أي بقايا رطوبة، وتأكدي من جفاف الميكروويف تمامًا قبل استخدامه مرة أخرى.

نصائح للحفاظ على الميكروويف نظيفًا

  • تنظيف أسبوعي: كرري عملية تنظيف الميكروويف مرة أسبوعيًا لتجنب تراكم الدهون والبقع الصعبة.
  • استخدام أغطية الطعام: عند تسخين أو طهي الطعام، استخدمي غطاء خاص لتقليل تناثر السوائل والدهون داخل الجهاز.
  • تنظيف الزوايا والأرفف الصغيرة: استخدمي فرشاة صغيرة للوصول إلى الأماكن الضيقة والزوايا، حيث تتجمع الأوساخ بسرعة.
  • تعطير الميكروويف طبيعيًا: يمكن إضافة بضع نقاط من زيت اللافندر أو أوراق النعناع إلى محلول التنظيف لتعطير الجهاز برائحة منعشة.
  • تجنب الأدوات الخشنة: لا تستخدمي الأسفنج الخشن أو أدوات حادة لتجنب خدش جدران الميكروويف، مما قد يؤدي إلى تدهور سطحه الداخلي.

فوائد التنظيف الطبيعي للميكروويف

  • إزالة الروائح الكريهة والدهون بدون مواد كيميائية ضارة
  • الحفاظ على صحة العائلة وسلامة الطعام
  • توفير الوقت والجهد مقارنة بالطرق التقليدية
  •  عمر الجهاز ويضمن عمله بكفاءة عالية
الميكروويف طريقة تنظيف الميكروويف تنظيف الميكروويف خطوات تنظيف الميكروويف بسهولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

طفلة البراجيل

دلوعة ماما قتلها.. والد طفلة البراجيل: بنتي كانت رقيقة

حالة الطقس

تحذير من شبورة كثيفة وأمطار.. "الأرصاد" تكشف خريطة طقس الغد

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

ترشيحاتنا

تأخير غسل الأواني

احترس.. أضرار غير متوقعة لتأخير غسل الأطباق| دراسات علمية تكشف اسرار خطيرة

فيتامين د

تأكد أولا .. علامات يجب ملاحظتها قبل تناول فيتامين د

فيتامين ب

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بسرعة وبدون مواد كيميائية

طريقة تنظيف الميكروويف
طريقة تنظيف الميكروويف
طريقة تنظيف الميكروويف

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالفرير من فرنسا

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم
هل تستطيع الرقص مع الموتى؟ أغرب 5 عادات حول العالم

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد