طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

يُعد الميكروويف من أكثر الأجهزة استخدامًا في المطبخ، لكنه من أكثرها عرضة لتراكم الدهون وبقايا الطعام، ما يؤدي إلى ظهور روائح كريهة وتأثير سلبي على نظافة الجهاز وطعم الأطعمة المسخنة.

طريقة تنظيف الميكروويف بخطوات بسيطة وسريعة

ولحسن الحظ، يمكن تنظيف الميكروويف بطرق طبيعية وسهلة دون الحاجة إلى مواد كيميائية قاسية، باستخدام الخل الأبيض والليمون فقط، وفقًا لما نشره موقع Good Housekeeping.

ـ تحضير محلول التنظيف:

املئي وعاءً مقاومًا للحرارة بنصف كوب من الماء ونصف كوب من الخل الأبيض،

أو قطّعي ليمونة إلى شرائح وأضيفيها إلى الماء للحصول على رائحة منعشة.

ـ تشغيل الميكروويف بالبخار:

ضعي الوعاء داخل الميكروويف وشغّليه لمدة 5 دقائق حتى يتكوّن بخار كثيف داخل الجهاز.

ـ ترك الجهاز لعدة دقائق:

بعد انتهاء التشغيل، اتركي الباب مغلقًا لمدة خمس دقائق إضافية ليساعد البخار الساخن على إذابة الدهون المتراكمة.

ـ مسح الجدران الداخلية:

استخدمي قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لمسح الجدران الداخلية، وستلاحظين زوال البقع والدهون بسهولة.

ـ تنظيف الطبق الدوّار:

أزيلي الطبق الدوّار واغسليه جيدًا بـ الماء والصابون ثم أعيديه إلى مكانه.

ـ تعطير الميكروويف:

يمكنك وضع قطعة قطن مبللة بالزيوت العطرية مثل اللافندر أو الليمون لإضفاء رائحة منعشة داخل الجهاز.

نصائح إضافية لتنظيف الميكروويف بأمان

ـ كرّري عملية التنظيف مرة أسبوعيًا للحفاظ على نظافة الميكروويف.

ـ تجنّبي استخدام المنظفات الكيميائية القوية لأنها قد تترك روائح غير مرغوبة أو بقايا ضارة.