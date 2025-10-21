قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
زرافة تستحم في نهر النيل؟.. الحقيقة الكاملة وراء الفيديو المنتشر
رقم الألف.. هل يحسم كريستيانو رونالدو أعظم صراع في تاريخ كرة القدم؟
استقرار نسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم
تفاصيل جديدة.. منصة صيد تثير قلق الأجهزة الأمنية قبل وصول ترامب
بالصور

طريقة تنظيف الميكروويف بالخل والليمون بسهولة.. نتائج مذهلة في دقائق

آية التيجي

يُعد الميكروويف من أكثر الأجهزة استخدامًا في المطبخ، لكنه من أكثرها عرضة لتراكم الدهون وبقايا الطعام، ما يؤدي إلى ظهور روائح كريهة وتأثير سلبي على نظافة الجهاز وطعم الأطعمة المسخنة. 

ولحسن الحظ، يمكن تنظيف الميكروويف بطرق طبيعية وسهلة دون الحاجة إلى مواد كيميائية قاسية، باستخدام الخل الأبيض والليمون فقط، وفقًا لما نشره موقع Good Housekeeping.

ـ تحضير محلول التنظيف:

املئي وعاءً مقاومًا للحرارة بنصف كوب من الماء ونصف كوب من الخل الأبيض،

أو قطّعي ليمونة إلى شرائح وأضيفيها إلى الماء للحصول على رائحة منعشة.

ـ تشغيل الميكروويف بالبخار:

ضعي الوعاء داخل الميكروويف وشغّليه لمدة 5 دقائق حتى يتكوّن بخار كثيف داخل الجهاز.

ـ  ترك الجهاز لعدة دقائق:

بعد انتهاء التشغيل، اتركي الباب مغلقًا لمدة خمس دقائق إضافية ليساعد البخار الساخن على إذابة الدهون المتراكمة.

ـ مسح الجدران الداخلية:

استخدمي قطعة قماش ناعمة أو إسفنجة لمسح الجدران الداخلية، وستلاحظين زوال البقع والدهون بسهولة.

ـ تنظيف الطبق الدوّار:

أزيلي الطبق الدوّار واغسليه جيدًا بـ الماء والصابون ثم أعيديه إلى مكانه.

ـ تعطير الميكروويف:

يمكنك وضع قطعة قطن مبللة بالزيوت العطرية مثل اللافندر أو الليمون لإضفاء رائحة منعشة داخل الجهاز.

نصائح إضافية لتنظيف الميكروويف بأمان

ـ كرّري عملية التنظيف مرة أسبوعيًا للحفاظ على نظافة الميكروويف.

ـ تجنّبي استخدام المنظفات الكيميائية القوية لأنها قد تترك روائح غير مرغوبة أو بقايا ضارة.

