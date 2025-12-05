ضبط ترزى حريمى صور فتاة بالبروفا في محله بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط «ترزي حريمي» حيث قام بتصوير فتاة خلسة دون علمها أثناء تغيير ملابسها داخل غرفة خلع الملابس داخل محله وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود عدة مقاطع فيديو لسيدات أخريات

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطاراً من قسم شرطة ثان المنصورة، من والد الطالبة «ن. م. م أ ،15 عاما ». اتهم فيه «ترزي حريمي» بشارع المديرية القديمة، حيث قام بتصوير نجلته خلسة عن طريق وضع هاتفه المحمول في غرفة تغيير الملابس الملحقة بالمحل، أثناء قيامها بتغيير ملابسها، حيث اكتشفت الفتاة وجود الهاتف داخل الغرفه وقيامه بالتصوير .

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة، بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، والرائد إبراهيم حافظ، وتم ضبط المتهم ويدعي «ا. م. ع،50 عاماً،ترزي حريمي»، ومقيم بشارع المديرية القديمة بالمنصورة .

وبفحص هاتفه المحمول، تبين وجود عدد من مقاطع الفيديو لسيدات أخريات، قام المتهم بتصويرهن خلسة دون علمهن، باستخدام نفس الأسلوب.

وبمواجهة اعترف المتهم في محضر الشرطة، بقيامه بتصوير الفتاة صاحبة البلاغ، واخريات

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة