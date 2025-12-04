رائدة العمل الخيري | محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لأسرة الحاجة سبيلة

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسرة الحاجة "سبيلة علي أحمد عجيزة"، بمسقط رأسها بقرية ميت العامل مركز أجا، مُغربا عن حزنه العميق لفقدان إحدى رائدات ورموز العمل الخيري بالمحافظة.

رافق محافظ الدقهلية في تقديم واجب العزاء، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف؛ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا، والمحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، ولفيف من القيادات التنفيذية، وسط حشد كبير من الأهالي.

ووجَّه محافظ الدقهلية خالص التعازي والمواساة لأهل الفقيدة وأسرتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.